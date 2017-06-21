Факундо Феррейра нужен Фенербахче

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в выкупе контракта 26-летнего аргентинского форварда «Шахтера» Факундо Феррейры.
Стамбульский клуб готов выложить за футболиста €3 миллиона. Контракт Феррейры с «Шахтером» истекает летом 2018-го года.
В минувшем сезоне Феррейра провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Источник — Sporx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.