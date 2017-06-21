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Факундо Феррейра нужен Фенербахче

Стамбульский клуб предлагает €3 миллиона за нападающего «Шахтера»

  • 21.06.2017 10:30
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Факундо Феррейра
© ФК Шахтер Донецк. Факундо Феррейра

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в выкупе контракта 26-летнего аргентинского форварда «Шахтера» Факундо Феррейры.

Стамбульский клуб готов выложить за футболиста €3 миллиона. Контракт Феррейры с «Шахтером» истекает летом 2018-го года.

В минувшем сезоне Феррейра провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Источник — Sporx

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