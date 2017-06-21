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Сергей МОРОЗОВ: «Непопадание Динамо в группу ЛЧ не будет провалом»

Специалист поделился ожиданиями от выступления украинских команд в еврокубках в новом сезоне

  • 21.06.2017 10:21
  • 502 просмотров
  • 2 комментария
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footballua.tv. Сергей Морозов
© footballua.tv. Сергей Морозов

Сергей Морозов отметил, что главное для наших грандов, продержаться в евротурнирах до весны.

«Основные задачи в этом евросезоне будут у «Динамо» и «Шахтера», — говорит эксперт Сергей Морозов. — Другим же важнее пока набраться опыта. И киевляне, и горняки будут стремиться выступить так, чтобы задержаться в еврокубках до весны. При этом если «Динамо» не попадет в группу ЛЧ, это не будет провалом. Команда сейчас на перепутье, ее вновь ждет обкатка, с Ребровым было бы больше стабильности. Для «Шахтера» плей-офф ЛЕ тоже нельзя считать плохим результатом, хотя команда может замахнуться и на большее. Вернулся Фред, а это солидное усиление».

«В случае с «Зарей» многое зависит от состава ее группы. Будут соперники как в прошлом сезоне, их и не упрекнут, если они не пройдут дальше. Сложно сказать, чего ждать от «Олимпика» и «Александрии». По сути, их уровень такой же, как у «Черноморца», «Ворсклы», «Карпат»... Будет очень хорошо, если им удастся пробиться в групповой этап. Сейчас нужно реально смотреть на вещи. Возможно, через пару лет молодежь оперится и амбиции вырастут».

Источник — Вести

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Комментарии
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 21.06.2017 11:07
    -1
    коли вже ця мокша депортується на історичну в моцковію
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 21.06.2017 11:15
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Відсутність мізків, не є проблемою для того шоб бути експіртом на футболі.
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