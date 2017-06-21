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Бока Хуниорс стал чемпионом Аргентины

За тур до финиша «Генуэзцы» стали недосягаемы для преследователей

  • 21.06.2017 10:07
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bocajuniors.com.ar
© bocajuniors.com.ar
Сегодня ночью по киевскому времени в чемпионате Аргентины стартовал предпоследний, 29-й тур. Преследователь «Боки Хуниорс» «Банфилд» минимально уступил «Сан Лоренсо» - 0:1.
 
Таким образом, у «Банфилда» после 29 игр в активе 54 очка, тогда как «Бока» набрала 58 пунктов после 28 поединков.
 
Во времена любительской эры аргентинского футбола «Генуэзцы» шесть раз становились чемпионами страны, впервые — в 1919-м. После появления Профессиональной аргентинской лиги, Примеры, «Бока» выиграла еще 25 титулов. Таким образом, нынешнее чемпионство уже 32-е в истории клуба из Буэнос-Айреса. Рекордсменом является «Ривер Плейт», у кторого 36 побед в чемпионатах Аргентины (в т.ч. 1 — в допрофессиональный период).

 

Источник — Sport.ua

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