Бока Хуниорс стал чемпионом Аргентины

По ходу, скоро вторая лига у нас будет круче, чем "вышка".

Интересный вариант, но что скажет Игорь Суркис?

Зачем ему Лестер! ?

Элина в детстве и юности не играла в атакующий теннис. Тут Вы перегнули немного.

Если не будет "Металлиста" - вряд ли украинский футбол от этого выиграет. А виновных ну...

Полностью согласен с Сергеем Михайловичем. К сожалению уже не впервые заинтересованные люди пытаю...