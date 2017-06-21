Криштиану Роналду заплатит €14,8 миллиона, чтобы избежать тюрьмы

32-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заплатит €14,8 миллиона, чтобы избежать тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.

Ранее сообщалось о том, что Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. За это футболисту может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Роналду бурно отреагировал на обвинения и даже пригрозил покинуть «Реал», но в итоге все-таки решил пойти на сделку со следствием. Чтобы выплатить необходимую сумму, у Криштиану есть 60 дней.