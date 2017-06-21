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Іван БАЛАН: «Дзвінок Сачка став для мене сюрпризом»

Спеціаліст розповів, чому вирішив повернутися в полтавську «Ворсклу»

  • 21.06.2017 09:22
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upl.ua. Иван Балан
© upl.ua. Иван Балан

Тренер, із яким пов’язані новітні успіхи «Ворскли», повертається в полтавський клуб.

— Іване Дмитровичу, насамперед вітаю Вас із поверненням до улюбленої справи! Вочевидь, для нашої громадськості Ваш «камбек» — явний сюрприз. А що це для Вас?
— Коли чесно — телефонний дзвінок Василя Вікторовича Сачка для мене також став сюрпризом. За останні кілька років я відійшов від тренерської роботи й займався адміністративною, проте, приїжджаючи в Полтаву або в Маріуполь і ходячи на футбол, щоразу відчував, як серце йойкає. Казав собі, мовляв, дай дорогу молодим! Уже навіть обжився в домашній обстановці, думав, уже нічого не зміниться. А тут Василь Вікторович зателефонував, і я погодився! Подумав, якщо таке пропонують, не можна відмовлятись. Адже ми із Сачком, вважаю, й раніше один одному допомагали, й тепер допоможемо. І я готовий працювати на повну, бо йти кудись лише заради того, щоб іти, — не моє.

— На офіційному сайті клубу написано, що Ви заміните Вадима Лазоренка. Якщо конкретизувати — які матимете функції в тренерському штабі? Раніше, коли Ви працювали з Миколою Павловим, то виконували, сказати б, усю чорнову роботу…
— Якщо чесно, цей момент уточнюється, все стане зрозуміло, коли мине кілька тижнів. Сьогодні можу висловити припущення, що на мене будуть покладені звичні обов’язки. Це правильно, бо я вважаю, що сучасного головного тренера треба розвантажити, позбавити чорнової роботи. Вважаю, що наставник має керувати процесом, а його асистенти — виконувати роботу… Подивимось, як воно буде.

— Чого чекаєте від наступного сезону «Ворскли»?
— Що все буде добре. Хочу, щоби нічого не заважало працювати. Треба втілити в результат поставлене керівництвом завдання. Не залишати роботу на потім — виконувати її вже сьогодні.

Источник — УПЛ

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