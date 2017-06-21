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ЭММЕРСОН: «Сейчас все мысли о следующем чемпионате»

Футболист «Олимпика» поделился ожиданиями от нового сезона

  • 21.06.2017 08:52
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ФК Олимпик. Эммерсон
© ФК Олимпик. Эммерсон

Заслуженный отпуск для футболистов «Олимпика» пролетел очень быстро, но, тем не менее, успел подарить массу незабываемых эмоций и хороших впечатлений, а организм отдохнул и перезагрузился. О своем отдыхе в родной Одессе, подготовке к новому сезону и ожиданиях от старта в Лиге Европы рассказал защитник донецкой команды Эммерсон.

- Поздравляю с началом нового сезона. Как провел отпуск?
- Спасибо! Отпуск провел хорошо, две недели отдыхал в Одессе. Повидал маму и сестру, давно их не видел. Первым же делом устроили семейный ужин. А затем старался отдохнуть, набраться сил и не думать о футболе. Увиделся со своими друзьями, которых тоже давненько не видел. В Одессе можно отдохнуть не хуже, чем за границей. Правда, я был на пляже всего пару раз.

- Две с половиной недели отдыха – нормально после такого изнурительного сезона?
- Хотелось бы больше, конечно, но имеем что имеем. Сейчас все мысли о следующем чемпионате, стараемся набрать форму и подготовиться как можно лучше к сезону.

- С какими мыслями входишь в новый сезон?
- Новый сезон мы должны провести не хуже прошлого, ведь мы высоко подняли планку. Должны теперь соответствовать этому уровню. Надеюсь, у нас все получится.

- Если вспоминать прошлый сезон, какой матч запомнился больше всего?
- Самый тяжелый матч был в Харькове против «Шахтера». А больше всего эмоций подарила победа над «Черноморцем» в Киеве, когда мы победили со счетом 1:0. Хотя в целом, каждый матч прошлого сезона – это маленькая история. Мы сыграли много хороших игр.

- Повторить прошлогодний успех будет сложнее?
- Кончено, ведь мы уже потеряли Ивана Матяжа, возможно уйдут еще несколько ведущих игроков. Им придется искать замену. Но на этом не стоит акцентировать внимание, на смену одним придут другие. Лично я буду делать все, что от меня зависит, отдаваться на все сто процентов.

- Дебют в Лиге Европы ожидаешь с нетерпением?
- Для меня нет ничего важнее, чем подготовиться к новому сезону, в том числе и к дебюту в Лиге Европы. Хочется проявить себя как можно лучше в еврокубках.

- С кем хотелось бы сыграть в третьем квалификационном раунде?
- Само собой, хотелось бы сыграть с хорошей командой. Не хочу говорить, «Эвертон» или «Милан», или еще кто-то, на этой стадии много именитых команд, которые, так или иначе, будут фаворитами. Мне хотелось бы сыграть с командой из топ-чемпионата.

- Как прошли первые два дня подготовки?
- Не считаю, что я растерял за отпуск свои физические кондиции. Нужно наладить взаимопонимание с ребятами, вспомнить игровые связи. Для этого хватит две-три недели, и все будет хорошо.

Источник — ФК Олимпик

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