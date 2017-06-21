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Владислав ГЕЛЬЗИН: «У УЕФА не возникло ни одного вопроса к Олимпику»

Президент донецкого клуба рассказал о положении дел в команде

  • 21.06.2017 08:29
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ФК Олимпик. Владислав Гельзин
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин ответил на все вопросы о текущем положении дел в клубе, рассказав о трансферах, Лиге Европы, договорных матчах и не только.

- Буквально каждые полгода, «Олимпик» покидают лидеры, как будет в это межсезонье?
- Я сам еще не знаю. Ребята вышли из отпуска, пока все на тренировке, кроме Ивана Матяжа, который подписал контракт с вьетнамским клубом, решили его отпустить. Есть и новые ребята, которые пришли на просмотр, хотим сделать так, чтобы состав не только ослаб, но и усилился.

- У нескольких игроков заканчиваются контракты, можете сказать, с кем будет продлен, а с кем расстанетесь?
- Скажу вам на днях, сейчас еще не ясно. День-два, и все станет известно.

- Будут ли усиления перед стартом Лиги Европы?
- Обязательно. Будем подыскивать качественных и сильных игроков.

- Были ли у УЕФА вопросы по поводу скандала связанные с участием «Олимпика», якобы в договорных матчах?
- Ни одного вопроса не возникло.

- Недавно вы говорили, что первый свой матч в Лиге Европы, клуб может сыграть за пределами страны. Какая сейчас ситуация?
- Сейчас уже все нормально. Стадион «Динамо» им. Лобановского будет готов вовремя. Первый матч будем играть в Украине.

- Насколько психологически команда готова к старту в таком турнире?
- Я думаю, раз команда шла к такой цели, значит желание имеется колоссальное, нужно идти вперед и доказывать, что не зря оказались в данном турнире. Мотивация будет запредельная, так как будем играть не только для клуба, но и для страны.

- Среди возможных соперников такие команды, как: «Милан», «Эвертон», «Марсель» и т.д. С кем бы вы хотели сыграть?
- Кого бы я хотел? Я бы хотел Молдавию, Эстонию (улыбается). Хочется, что бы ребята почувствовали вкус еврокубков. Без разницы, кто попадется.

- Ходят слухи о объединении «Десны» и «Олимпика», насколько это правда?
- Все это не имеет основания, это только слухи. На данном этапе это невозможно, но никто не знает, что будет завтра.

- Спортивный директор клуба в одном из интервью сказал: «Олимпик» пытаются задавить, отыграем Лигу Европы, и закроем дверь». Возможен ли такой расклад событий?
- Если нас поливают грязью не за что, то руки опускаются, конечно такое могло произойти, но на сегодняшний день все идет нормально и вопросов нет. Мнение одного какого-то человека не должно влиять на результаты и цели, которые поставлены перед клубом.

- Если говорить обо всей этой ситуации с Баранкой, в каких отношениях вы находитесь сейчас?
- Какие у меня с ним могут быть отношения? Я ему протянул руку помощи, и сейчас готов это сделать, но когда идет прямой шантаж, то я буду становиться на сторону клуба, потому что вместо фактов, которые обещали предоставить через два дня, был предоставлен шантаж. Поэтому, о чем можно говорить, если идет сплошное вранье.

- Как считаете, приглашение такого специалиста, «плюс» или «минус» для футбола Украины?
- «Плюс», если он будет действовать в рамках законодательства, а не шантажировать, и трясти каждый клуб, не имея на то причины.

Источник — Xsport

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