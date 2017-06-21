Днепр вышел из отпуска под руководством Александра Поклонского

Игроки, тренеры и персонал футбольного клуба «Днепр» собрались на клубной базе в Приднепровске после отпуска.
Как и ожидалось, возглавит ФК «Днепр» во второй лиге экс-тренер молодежной команды «Днепр» U-21 42-летний Александр Поклонский.
В то время как исполняющий обязанности главного тренера первой команды Дмитрий Михайленко встанет у штурвала СК «Днепр-1».
Кроме того, на базу прибыли потенциальные новички СК «Днепр-1»: полузащитник Дмитрий Крапивной, нападающий Владислав Войцеховский и вратарь Валерий Юрчук.
Отметим, что тройка новобранцев — воспитанники ФК «Днепр» и в свое время играли под руководством Дмитрия Михайленко.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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https://www.youtube.com/watch?v=54raQD9FjQo
а многие не хотят признавать , что всё это последствия лала лала и прыг-скок но 2013 год уже не вернуть НИКОГДА
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