Днепр вышел из отпуска под руководством Александра Поклонского

Гадаю, що Ви просто не орієнтуєтесь у рейтингу змагань, Якщо орки програли, то це другосорт...

головне це бабло, тепер і аматорів посадять "на лічильник". Все зводиться до грошей. ть...

по следам Металлурга Запорожье... у нас есть Металлург, который не Металлург а Россо-Нери, местны...

Ха. Ха. Ха. Стадион, база и инфраструктура на распродаже. Играть будут на трудовых резервах. Днеп...

А ещё скоро появится команда Киев-1. А ещё - Донбасс. Киев-2. А супер клюб будет Азов... Ой, что ...