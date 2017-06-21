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Днепр вышел из отпуска под руководством Александра Поклонского

Дмитрий Михайленко возглавит СК «Днепр-1»

  • 21.06.2017 08:19
  • 1194 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Горняк Кривой Рог. Александр Поклонский
© ФК Горняк Кривой Рог. Александр Поклонский

Игроки, тренеры и персонал футбольного клуба «Днепр» собрались на клубной базе в Приднепровске после отпуска.

Как и ожидалось, возглавит ФК «Днепр» во второй лиге экс-тренер молодежной команды «Днепр» U-21 42-летний Александр Поклонский.

В то время как исполняющий обязанности главного тренера первой команды Дмитрий Михайленко встанет у штурвала СК «Днепр-1».

Кроме того, на базу прибыли потенциальные новички СК «Днепр-1»: полузащитник Дмитрий Крапивной, нападающий Владислав Войцеховский и вратарь Валерий Юрчук.

Отметим, что тройка новобранцев — воспитанники ФК «Днепр» и в свое время играли под руководством Дмитрия Михайленко.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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Комментарии
    ram-le
    ram-le, 21.06.2017 08:48
    +1
    А ещё скоро появится команда Киев-1. А ещё - Донбасс. Киев-2. А супер клюб будет Азов... Ой, что это я, лаптеногий, расфантазировался... А ну ка, срочно меня забанить. Правда я недавно читал, как Павелко говорил что для заявления в профессионалы команда должна существовать ТРИ года. Или это не для всех?..
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    Моня Цацкес
      Моня Цацкес, 21.06.2017 09:19
    -2
    А ещё скоро появится команда Киев-1. А ещё - Донбасс. Киев-2. А супер клюб будет Азов... Ой, что это я, лаптеногий, расфантазировался... А ну ка, срочно меня забанить. Правда я недавно читал, как Павелко говорил что для заявления в профессионалы команда должна существовать ТРИ года. Или это не для всех?..

    https://www.youtube.com/watch?v=54raQD9FjQo
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    Юра Амурский
      Юра Амурский, 21.06.2017 09:22
    -1
    Ха. Ха. Ха. Стадион, база и инфраструктура на распродаже. Играть будут на трудовых резервах. Днепр Арена опять базаром станет. Новые революционные изменения в Днепре. Не пуща на ВРЗ играют. Пипец как жлобяры сгубили такой клуб.
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    SidorZalcman
      SidorZalcman, 21.06.2017 09:34
    0
    по следам Металлурга Запорожье... у нас есть Металлург, который не Металлург а Россо-Нери, местный чемпион, который зарегился в аматоры как Металл, а потом и во вторую лигу как Металл... теперь будут создавать настоящий муниципальный Металлург на аматоров опять и тд
    а многие не хотят признавать , что всё это последствия лала лала и прыг-скок но 2013 год уже не вернуть НИКОГДА
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