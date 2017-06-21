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Лестер предложил Динамо £10 миллионов за Виду

Хорватский защитник может продолжить карьеру в английском клубе

  • 21.06.2017 07:54
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Метки
ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида

Английский «Лестер» заинтересован в трансфере 28-летнего защитника киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагоя Виды.

«Лисы» предложили за футболиста £10 миллионов. Переговоры продолжаются.

В минувшем сезоне Вида провел за «Динамо» 39 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник — Twitter

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