Лестер предложил Динамо £10 миллионов за Виду

Английский «Лестер» заинтересован в трансфере 28-летнего защитника киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагоя Виды.
«Лисы» предложили за футболиста £10 миллионов. Переговоры продолжаются.
В минувшем сезоне Вида провел за «Динамо» 39 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Источник — Twitter
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