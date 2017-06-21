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Роман САНЖАР: «Не ставим перед собой амбициозных задач»

Главный тренер «Олимпика» рассказал о подготовке к новому сезону

  • 21.06.2017 07:45
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Донецкий «Олимпик» в понедельник начал подготовку к новому сезону, изюминкой которого станет дебют команды в еврокубках. О своем отпуске, планах на межсезонье и кадровых вопросах рассказал главный тренер «Олимпика» Роман Санжар.

- Заряд энергии в отпуске получили?
- Да, удалось хорошо отдохнуть с семьей. Немного перезагрузился после тяжелого сезона, на время забыл о футболе. Но сейчас уже все мысли о подготовке команды.

- В отпуске получилось полностью забыть о работе?
- Не совсем, в конце отпускного периода уже приходилось думать о предстоящей работе. Постоянно был на телефоне, нужно было разговаривать о потенциальных новичках, о тех ребятах, которые могут покинуть нашу команду. Был на связи с агентами, общался, искал подходящие кандидатуры. Это больше организационная работа, а не интеллектуальная.

- До начала нового сезона осталось чуть меньше месяца. Как будет построена подготовка?
- Первую неделю мы проведем в Киеве в режиме одноразовых тренировок, у нас будет втягивающий микроцикл. Закончим этот этап подготовки матчем против «Колоса», в котором предоставим игровую практику нашим ребятам и посмотрим в деле потенциальных новичков. Затем отправляемся в Харьков, где проведем полноценный сбор, будем работать в режиме двухразовых занятий. В столицу вернемся за неделю до начала чемпионата, будем готовиться непосредственно к старту сезона.

- Сколько контрольных матчей «Олимпик» проведет в ходе учебно-тренировочного сбора в Харькове?
- Игровая программа еще обсуждается, но уже сейчас можно сказать, что мы сыграем с ФК «Мариуполь», «Гелиосом» и «Нефтяником». Хотелось бы провести 4-5 контрольных матчей, этого будет достаточно.

- В ходе планирования подготовки держали в уме старт «Олимпика» в Лиге Европы в конце июля?
- Нет, мы стандартно готовимся к сезону, конкретно о еврокубках не думаем. Для нас будет важно подготовиться как к чемпионату, так и к Лиге Европы. Нас ждет непростой подготовительный этап, потому что нам нужно подготовить наших ребят, и в то же время посмотреть тех футболистов, которые приедут на просмотр. Нужно будет дать игровое время всем, будет непросто. Но я уверен, что мы справимся.

- Кто из футболистов уже окончательно покинул команду?
- Это Иван Матяж, Виталий Гемега и Игорь Жураховский. Остальные ребята, у которых заканчиваются контракты, пока под вопросом.

- Какие позиции хотелось бы усилить летом?
- Мы смотрим футболистов на позицию центрального защитника, приедут ребята, которые могут закрыть фланги обороны. Также смотрим футболистов в группу атаки, крайних полузащитников. Будет очень много ребят.

- Задача на новый сезон уже стоит?
- Еще рано говорить о задачах, мы не виделись с руководством. Но учитывая то, что мы строим новую команду, изначально каких-то амбициозных задач ставить перед собой мы не будем. Для начала хотелось бы достойно заменить тех футболистов, которые покинут команду, если они все же уйдут. Это будет непросто сделать. В этой связи может измениться стиль нашей игры, все зависит от того, кто к нам придет. Будем двигаться вперед в зависимости от ситуации.

Источник — ФК Олимпик

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