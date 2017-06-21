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Сергей Гринь не покинет Олимпик

Форвард останется в аренде в донецком клубе еще на один сезон

  • 21.06.2017 07:25
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ФК Олимпик. Сергей Гринь
© ФК Олимпик. Сергей Гринь

Нападающий Сергей Гринь, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру» с большой долей вероятности продолжит свои выступления за «Олимпик» в новом сезоне. Эту информацию подтвердил сам игрок в разговоре с корреспондентом Sport.ua.

Арендное соглашение Гриня с «олимпийцами» истекает в конце июня, и, скорее всего, будет продлено еще на один сезон. Сам игрок изъявил желание продолжить играть в «Олимпике» и помочь команде в квалификации Лиги Европы, куда команда впервые в своей истории пробилась, заняв по итогам завершившегося сезона 4-е место.

Источник — Sport.ua

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