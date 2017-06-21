Советники Моуриньо: «Жозе урегулировал все вопросы»

Представители Жозе Моуринью выпустили заявление, в котором прокомментировали сообщения о якобы предъявленных португальцу обвинениях в уклонении от уплаты налогов во время работы в Испании.



Советники сообщили, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» не получил никаких официальных сообщений об обвинениях, а также предъявили документы, выданные налоговым департаментом Испании, которые подтверждают то, что налоговый статус Моуринью соответствует всем требованиям.



«Жозе Моуринью не получал никаких уведомлений, связанных с опубликованными сегодня новостями, - говорится в заявлении. - На данный момент ни представители налоговой службы Испании, ни следователи не выходили на связь с Жозе Моуринью или его советниками, которые были наняты для изучения этого вопроса.



Жозе Моуринью, который проживал в Испании с июня 2010 года по май 2013, заплатил более 26 миллионов евро налогов со средней налоговой ставкой более чем 41%. Он принял предложения по регуляризации, сделанные испанскими налоговыми органами в 2015 году по периоду 2011 и 2012 года, а также подписал мировое соглашение по периоду 2013 года.



В свою очередь Правительство Испании через свой налоговый департамент выпустило документ, в котором засвидетельствовало, что он урегулировал все вопросы и привел все свои дела в соответствии с налоговыми обязательствами».