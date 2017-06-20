Дмитро КЛЬОЦ: «Мовного бар’єру не відчуваємо»

Після завершення нетривалого відпочинку у гравців «Карпат» розпочалися робочі будні. Вже з новим тренерським штабом футболісти проводять заключні дні тренувань у Львові перед відправленням до Польщі, де на команду чекає ключова частина підготовки до нового сезону.

«У всіх нас хороший настрій і ми з новими силами готуємося до сезону. Новий тренер – це завжди нові емоції. Поки відбувається взаємний процес звикання. Можу сказати, що тренування цікаві і пізнавальні. Головна відмінність – всі вправи виконуємо з більшою інтенсивністю, ніж було раніше. Мовного бар’єру не відчуваємо. У нас є перекладач, який допомагає більш чітко зрозуміти вказівки Серхіо Наварро і його помічників. Жодних питань не виникає, – розповідає Дмитро. - Літня пауза не була великою, але особисто я повністю встиг відпочити. Більше часу навіть не потрібно (посміхається). Перевели подих і готуємося до нового чемпіонату. Якщо порівнювати літні і зимові збори, то зауважу, що будь-які збори є важкими. Звичайно, існує принципова різниця у процесі їх проведення. Крім того, в психологічному плані взимку складніше. Хоча під час кожного міжсезоння готуємося однаково. Не думаю, що якісь збори більш важливі, а інші другорядні.

Суперники у Польщі? Вважаю, що це серйозні спаринг-партнери. АЕК грав у фіналі Кубка Греції, тому це свідчить про високий рівень опонента. Періодично слідкую за грою цієї команди, тому дуже цікаво буде помірятися силами з греками. Сподіваюся, що завдяки цим поєдинкам підійдемо до сезону у бойовій готовності».