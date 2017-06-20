Динамо U-14 в полуфинале ДЮФЛУ обыграло Шахтер

Полуфинальный поединок ДЮФЛУ U-14, состоявшийся в городе Стрый Львовской области, обращал внимание громкой афишей – встречались лидеры отечественного футбола «Динамо» и «Шахтер».

Хотя встреча началась в шесть вечера, жаркая погода не могла не внести коррективы в действия команд. Посреди каждого из таймов арбитру приходилось делать минутные перерывы. Даже в столь сложных условиях, как не вспомнить, что позади тяжелый сезон, участие помимо чемпионата Украины в первенстве города и различных турнирах, соперники показали зрелищный и результативный футбол.

Команды активно начали встречу, но основные события проходили между штрафными. Опасные моменты начали возникать после десятой минуты. Обладающей хорошим первым пасом центральный защитник Антон Боль со своей половины поля нашел на углу штрафной Назара Волошина, который на скорости обвел защитника, но из выгодной позиции пробить точно не сумел. Спустя несколько минут Волошин вновь угрожал воротам горняков, с 18-ти метров пробив выше ворот.

В концовке первого тайма более активно выглядели игроки «Шахтера». Защитники динамовцев зачастую допускали невынужденные ошибки, едва ли не каждая из которых завершалась ударом. На 25-й минуте Скибинский в линии штрафной едва не застал врасплох Фастова, а через четыре минуте в контратаке прострел с фланга от Векленко на дальней штанге замкнул Бабешко.

Что и говорить, непростая задача на второй тайм была поставлена перед подопечными Виталия Косовского. Тренер провел две замены, мотивировал игроков нужными словами. Динамовцы всей командой пошли в атаку, но пройти фактурных защитников было не так-то просто. Но пару пристрелок, и дело заладилось. На 40-й минуте опорный полузащитник Данило Хрипчук с линии штрафной пробил точно под перекладину! А пока донетчане приходили в себя, пытались собрать силы и перестроиться уже на атакующую модель игры, динамовцы отличились во второй раз. Подключившийся к атаке центральный защитник Евгений Мазур безупречно пробил с 12-ти метров без шансов для голкипера!

Соперники оказались достойны друг друга. Горняки сумели собраться, организовать контратакующие действия. И в одном из моментов Глущенко получив мяч в центре штрафной нашел возможность для удара и сравнял счет.

Судьба матча и имя команды-финалиста определилось в серии пенальти. Антон Боль, Руслан Березанский, Иван Демиденко и Назар Волошин блестяще исполнили свои удары. Выше всяких похвал сыграл вратарь Артем Фастов, парировавший два из четырех ударов донетчан! В итоге сложнейшая, по игре заслуженная победа «Динамо», обеспечившая выход в финал!

Во втором полуфинале в основное время УФК «Карпаты» (Львов) и «Скала» (Моршин) сыграли 0:0, а в серии пенальти боле удачливыми оказались львовяне. Таким образом, в решающем матче ДЮФЛУ U-14 сыграют «Динамо» и УФК «Карпаты» (состоится 22-го июня в Моршине на стадионе «Медик», в 19:00), а в поединке за третье место, который начнется на этой же арене двумя часами ранее, встретятся «Шахтер» и «Скала».

ДЮФЛУ U-14. Финальный турнир. 1/2 финала

20.06.2017. г. Стрый, стадион «Сокол». 300 зрителей.

«Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) – 2:2 (0:1), по пенальти 4:2

«Динамо»: Фастов, Волынец (Хрипчук, 31), Ставничий (Бурдак, 31), Трикоз, Оруджев , Боль - кап, Демиденко, Мазур, Волошин, Попов (Шокун, 60+2), Березанский. Тренеры: Виталий Косовский, Евгений Лозинский.

«Шахтер»: Твардовский, Чуйко, Недес, Мампасси, Майстренко, Очеретько - кап, Векленко, Скибинский, Голуб (Глущенко, 45; Фарасеенко. 60+2), Бабешко, Нагирный. Тренер: Александр Ладейко

Голы: Хрипчук (40), Мазур (44) – Бабешко (29), Глущенко (53).