Сергей РЕБРОВ: «Саудовская Аравия? У меня еще контракт с Динамо»

Сегодня появилась информация о том, что Сергей Ребров в скором времени может возглавить новый клуб. По слухам, это должен быть «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Корреспондент связался с тренером, чтобы спросить, действительно ли он уже знает, где продолжит карьеру.
«Саудовская Аравия? До конца месяца у меня действует контракт с «Динамо». Поэтому говорить о чем-то еще рано», - заявил Ребров.
Источник — Вести
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.