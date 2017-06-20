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Сергей РЕБРОВ: «Саудовская Аравия? У меня еще контракт с Динамо»

Экс-тренер киевского «Динамо» прокомментировал слухи о своей новой работе

  • 20.06.2017 22:55
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vesti-ukr.com. Сергей Ребров
© vesti-ukr.com. Сергей Ребров
Сегодня появилась информация о том, что Сергей Ребров в скором времени может возглавить новый клуб. По слухам, это должен быть «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Корреспондент связался с тренером, чтобы спросить, действительно ли он уже знает, где продолжит карьеру.
 
«Саудовская Аравия? До конца месяца у меня действует контракт с «Динамо». Поэтому говорить о чем-то еще рано», - заявил Ребров.

Источник — Вести

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