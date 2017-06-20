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На просмотре в Заре - два бразильца

Полтавская команда ищет усиление в межсезонье

  • 20.06.2017 22:49
  • 323 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Ворскла. Эрикс
© ФК Ворскла. Эрикс
Луганская «Заря» продолжает вести активную работу на трансферном рынке. В команду продолжают прибывать новые футболисты. 
 
Буквально вчера поздно вечером в расположение команды на просмотр прибыли два бразильских игрока. Это защитник Эрикс де Соуза Сантос и футболист атакующей линии – Каик. 
 
Некоторую информацию о футболистах нам рассказал их агент Дмитрий Ермак:
 
- Эрикс де Соуза Сантос (Eriks De Souza Santos Pereira, 23.02.1996) может сыграть как крайнего левого защитника, так и центрального. Сантос является игроком молодежной сборной Бразилии, причем вызывался во все возраста, а до Ю-20 был капитаном. Кроме того, был капитаном всех возрастов в структуре «Интернационала». Решил не продлевать контракт с клубом, чтобы иметь возможность играть в Лиге Европы. 

Каик (Caique Goncalves Gouveia, 24.06.1996) играл в ФК «Гояс». Является сыном очень известного в Бразилии футболиста – Карлиньоса. Может играть как на позиции атакующего полузащитника, так и под нападающими. Проводил матчи, играя и на фланге. 
 
Каик в прошлом году, был на просмотре в «Барселоне B», но «Гояс» запросил за него большую сумму и представители «Барселоны» не стали рисковать, так как на тот момент ему уже было 19 лет. 
 
Каика приглашали на просмотр в клуб Сегунды «Альмерию», однако он отказал и решил приехать в «Зарю».  

 

Источник — ФК Ворскла

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 20.06.2017 23:06
    0
    щось я не зрозумів, як назва статті пов"язана зі змістом?
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    stappe
    online
      stappe, 20.06.2017 23:10
    0
    да алкаши или не адекваты на спорт.уа)))
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