На просмотре в Заре - два бразильца

Луганская «Заря» продолжает вести активную работу на трансферном рынке. В команду продолжают прибывать новые футболисты.

Буквально вчера поздно вечером в расположение команды на просмотр прибыли два бразильских игрока. Это защитник Эрикс де Соуза Сантос и футболист атакующей линии – Каик.

Некоторую информацию о футболистах нам рассказал их агент Дмитрий Ермак:

Каик (Caique Goncalves Gouveia, 24.06.1996) играл в ФК «Гояс». Является сыном очень известного в Бразилии футболиста – Карлиньоса. Может играть как на позиции атакующего полузащитника, так и под нападающими. Проводил матчи, играя и на фланге.

Каик в прошлом году, был на просмотре в «Барселоне B», но «Гояс» запросил за него большую сумму и представители «Барселоны» не стали рисковать, так как на тот момент ему уже было 19 лет.

Каика приглашали на просмотр в клуб Сегунды «Альмерию», однако он отказал и решил приехать в «Зарю».

- Эрикс де Соуза Сантос (Eriks De Souza Santos Pereira, 23.02.1996) может сыграть как крайнего левого защитника, так и центрального. Сантос является игроком молодежной сборной Бразилии, причем вызывался во все возраста, а до Ю-20 был капитаном. Кроме того, был капитаном всех возрастов в структуре «Интернационала». Решил не продлевать контракт с клубом, чтобы иметь возможность играть в Лиге Европы.