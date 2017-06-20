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Рома предлагает за Торрейру 10 миллионов евро

Хавбек «Сампдории» заинтересовал римский клуб

  • 20.06.2017 22:29
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as-roma.ru. Лукас Торрейра
© as-roma.ru. Лукас Торрейра
21-летний полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра остается в списке желаемых приобретений спортивного директора «Ромы» Рамона Мончи. 
 
«Джаллоросси» уже сделали официальный запрос относительно трансфера уругвайского игрока в размере 10 миллионов евро. 
 
Однако руководство генуэзского клуба жаждет выручить за хавбека не менее 20 миллионов евро. 
 
Действующий контракт полузащитника рассчитан еще на три сезона. 
 
В минувшей кампании Лукас Торрейра провел 36 матчей, записав в свой актив три результативные передачи.

Источник — As-roma.ru

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