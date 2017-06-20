Рома предлагает за Торрейру 10 миллионов евро

21-летний полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра остается в списке желаемых приобретений спортивного директора «Ромы» Рамона Мончи.
«Джаллоросси» уже сделали официальный запрос относительно трансфера уругвайского игрока в размере 10 миллионов евро.
Однако руководство генуэзского клуба жаждет выручить за хавбека не менее 20 миллионов евро.
Действующий контракт полузащитника рассчитан еще на три сезона.
В минувшей кампании Лукас Торрейра провел 36 матчей, записав в свой актив три результативные передачи.
Источник — As-roma.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.