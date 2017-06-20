Український футбол чекають революційні зміни

У вівторок, 20 червня, у Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Федерації футболу України. Після закінчення офіційної зустрічі у брифінгу для журналістів взяв участь президент ФФУ Андрій Павелко.

Процедурні рішення Виконкому

Очільник національної асоціації проінформував присутніх представників ЗМІ про прийняття низки важливих кадрових рішень за підсумками проведення XX Конгресу ФФУ, який відбувся 16 червня. Члени Виконкому підтримали кандидатуру Юрія Запісоцького на посаду Генерального секретаря та затвердиди склад Президії федерації. Також було представлено нового голову Всеукраїнської асоціації жіночого футболу Валерія Лунченка. «Асоціацію прийнято у статусі тимчасового члена ФФУ до наступного Конгресу, на якому буде можливість ввести її до складу постійних членів», - зазначив Андрій Павелко.

Нові комітети ФФУ

У складі національної асоціації з’явилися два нових комітети: Юридичний комітет та Комітету з маркетингу. Також було затверджено нові склади усіх комітетів ФФУ. Щодо Комітету з етики та чесної гри, то, згідно з пропозицією його голови Франческо Баранки, було запропоновано не обирати до складу комітету ті чи інші засоби масової інформації, а дати можливість усім бажаючим представникам мас-медіа бути присутніми на майбутніх засіданнях. «Франческо Баранка запропонував демократичну форму роботи комітету, персонально не виділяючи ті чи інші видання або журналістів», - пояснив поточне кадрове рішення керманич ФФУ.

Революція у професіональному та аматорському футболі

Серйозні зміни чекають на професіональні та аматорські змагання в українському футболі, причому – вже з сезону 2018/2019 років. За словами Андрія Павелка, ФФУ, УПЛ та ПФЛ, а також партнер федерації - компанія EY – створять робочу групу, яка до 1 січня розробить Регламентні документи для вищевказаних змагань. Так, згідно затвердженого проекту, чемпіонат серед аматорських команд стане напівпрофесійною національною футбольною лігою - турніром із можливістю залучення професіональних гравців. Прем’єр-ліга і Перша ліга трансформуються в єдине ціле, а з Другої ліги і оновлених аматорських змагань буде зроблено змішаний чемпіонат, розділений на чотири зони за географічним принципом.

Як зазначив президент ФФУ, національна асоціація пролонгує договори з УПЛ та ПФЛ ще на рік, щоб протягом цього часу запустити таку реформу, яка дала б можливість розробити довгострокову маркетингову стратегію для залучення коштів в український професіональний футбол. «Щоб зробити реформи в українському футболі більш ефективними», - уточнив Андрій Павелко.

Також з сезону 2017/2018 років усі етапи розіграшу Кубка України з футболу проводитимуться під егідою Федерації футболу України.

Оцінка інциденту на фіналі аматорського чемпіонату

Наостанок члени Виконкому обговорили інцидент, який стався 19 червня на НСК «Олімпійський» під час фінального матчу чемпіонату України серед аматорських команд між харківським клубом «Металіст-1925» та «Агробізнесом» з Волочиська. Нагадаємо, На 84-й хвилині гри поєдинок було перервано та передчасно припинено через незадовільну та агресивну поведінку вболівальників харківської команди. «Цей епізод викликав у всіх членів Виконкому однозначну реакцію. Було прийнято рішення створити комісію під керівництвом профільного віце-президента ФФУ Ігоря Кочетова, яка зробить висновки за підсумками того, що сталося під час цієї футбольної зустрічі».