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Ливерпуль заключит рекордную сделку, купив Салаха

Вингер «Ромы» переедет в Англию за 35 млн фунтов

  • 20.06.2017 21:59
  • 1612 просмотров
  • 1 комментария
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Eurosport. Мохамед Салах
© Eurosport. Мохамед Салах
Вингер «Ромы» Мохамед Салах сегодня прибывает в Англию, чтобы завтра пройти медицинское обследование в «Ливерпуле». «Красным», наконец, удалось согласовать с «Ромой» размер компенсации за игрока сборной Египта. Клуб Серии А сможет выручить за свою звезду более 35 миллионов фунтов, включая бонусы.
 
Данное приобретение станет рекордным для «Ливерпуля», превзойдя покупку нападающего Энди Кэрролла у «Ньюкасла» в 2011 году.
 
Сам Мохамед уже согласовал условия пятилетнего контракта с мерсисайдским клубом. Ожидается, что египтянин получит футболку с 9-м номером, который вакантен после ухода с «Энфилда» Кристиана Бентеке.

Источник — Fapl.ru

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Комментарии
    Vitaliy_yatsenko
    online
      Vitaliy_yatsenko, 20.06.2017 23:13
    0
    Салах вже давно довів, що він гарно грає коли є вільний простір і час для прийняття рішень. Безумовно технічний рівень дуже потужний. Та для Англії... не випадково Челсі його позбулось. Тому це гроші на вітер. Краще б Наінголана придбали, ось це так гравець.
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