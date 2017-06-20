Ливерпуль заключит рекордную сделку, купив Салаха

Вингер «Ромы» Мохамед Салах сегодня прибывает в Англию, чтобы завтра пройти медицинское обследование в «Ливерпуле». «Красным», наконец, удалось согласовать с «Ромой» размер компенсации за игрока сборной Египта. Клуб Серии А сможет выручить за свою звезду более 35 миллионов фунтов, включая бонусы.

Данное приобретение станет рекордным для «Ливерпуля», превзойдя покупку нападающего Энди Кэрролла у «Ньюкасла» в 2011 году.

Сам Мохамед уже согласовал условия пятилетнего контракта с мерсисайдским клубом. Ожидается, что египтянин получит футболку с 9-м номером, который вакантен после ухода с «Энфилда» Кристиана Бентеке.