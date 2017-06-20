Александр АНДРИЕВСКИЙ: «На сборах все будет зависеть от меня»

Полузащитник Александр Андриевский прошлый сезон провел на правах аренды в одесском «Черноморце».
Вернувшись в расположение киевлян, футболист прошел углубленное медобследование и отправится с первой командой на сбор в Австрию Об этом он рассказал в интервью:
- Думаю, было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Сразу после окончания чемпионата ездил с друзьями на неделю в Турцию. А потом проводил время с родными и близкими.
- Как оцените период, проведенный в аренде в одесском «Черноморце»?
- Только позитивно. Набрался опыта, команда задачу выполнила – попала в первую шестерку. Боролись за право выступать в Лиге Европы, жаль, что немного не получилось. Но у нас была достаточно молодая команда, думаю, в дальнейшем у ребят все получится.
- В «Черноморце» приходилось играть на новых позициях?
- Если в «Динамо» я больше играл под нападением, то в Одессе – ближе к обороне, в опорной зоне. Но для меня это уже было не впервые.
- Опыт игр уровня Премьер-лиги помогут вам закрепиться в первой команде «Динамо»?
- Конечно. На сборах все будет зависеть от меня, в частности, то, смогу я закрепиться в основном составе или нет.
- О чем уже успели поговорить с новым главным тренером Александром Хацкевичем?
- О медосмотре, я сказал, что тренируюсь, готовлюсь – ничего особенного. А свою форму буду показывать уже на тренировках и на сборах. Там будут матчи, в которых можно будет себя проявить, максимально показать свои хорошие качества. Естественно, мне очень хочется остаться в «Динамо» - это даже не обсуждается!
- Насколько хорошо знаете Александра Хацкевича и его тренерский штаб?
- Мои друзья – ребята, которые уже с ним работали, - говорят, что это строгий тренер, у которого на первом месте дисциплина, им нравилось тренироваться под его руководством. Думаю, с этими тренерами у нас все получится.
- Вы уже не впервые отправляетесь на сбор с основным составом, значит, волнения уже нет?
- Да, уже бывал, и знаю, как все проходит. И возраст уже такой, что нужно не волноваться, а показывать хороший результат и проявлять себя.
Источник — ФК Динамо Киев
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