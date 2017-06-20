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Фернанду САНТУШ: «Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – финал»

Наставник сборной Португалии - о предстоящем матче с командой России

  • 20.06.2017 20:48
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twitter.com/fifaworldcup_ru. Фернанду Сантуш
© twitter.com/fifaworldcup_ru. Фернанду Сантуш
Главный тренер Португалии Фернанду Сантуш на предматчевой пресс-конференции высказался по поводу завтрашнего соперника: «У них новый состав, новый тренер, но они очень сильны. Это будет тяжелый матч, но мы будем стараться. Это короткий турнир, до которого у нас был лишь один официальный матч, поэтому мы уделили внимание соперникам. Мы готовились к этому турниру достаточно времени.
 
Уважаю сборную России. У нее много хороших игроков. Она обновилась и совсем не похожа на ту, что была на чемпионате Европы. С каждым матчем они играют лучше и лучше. У каждого футболиста отличные технические данные, которые улучшаются с каждым матчем. Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – это финал. Это та мысль, с которой мы должны выходить на каждый матч».

Источник — ФИФА

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