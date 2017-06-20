Фернанду САНТУШ: «Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – финал»

Главный тренер Португалии Фернанду Сантуш на предматчевой пресс-конференции высказался по поводу завтрашнего соперника: «У них новый состав, новый тренер, но они очень сильны. Это будет тяжелый матч, но мы будем стараться. Это короткий турнир, до которого у нас был лишь один официальный матч, поэтому мы уделили внимание соперникам. Мы готовились к этому турниру достаточно времени.

Уважаю сборную России. У нее много хороших игроков. Она обновилась и совсем не похожа на ту, что была на чемпионате Европы. С каждым матчем они играют лучше и лучше. У каждого футболиста отличные технические данные, которые улучшаются с каждым матчем. Для нас каждая игра в Кубке конфедераций – это финал. Это та мысль, с которой мы должны выходить на каждый матч».