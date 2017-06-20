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ОФИЦИАЛЬНО: Кристиан Букки - новый тренер Сассуоло

Специалист подписал с клубом контракт на 4 года

  • 20.06.2017 20:32
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espnfc.com. Кристиан Букки
© espnfc.com. Кристиан Букки
«Сассуоло» подтвердил, что новым главным тренером команды станет 40-летний Кристиан Букки.
 
Официальное представление наставника и пресс-конференция запланированы на завтра.
 
Вместе с тренером в команду придут четыре помощника: Мирко Савини, фитнес-тренер Юри Бартоли, технический советник Лука Павони и тренер вратарей Лука Джентили. Напомним, Букки начал тренерскую карьеру в 2013-м в «Пескаре», в которой завершил карьеру футболиста. Это был единственный в его тренерской деятельности клуб Серии А, после этого он работал в командах из низших итальянских лиг.

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