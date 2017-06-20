ОФИЦИАЛЬНО: Кристиан Букки - новый тренер Сассуоло

«Сассуоло» подтвердил, что новым главным тренером команды станет 40-летний Кристиан Букки.

Официальное представление наставника и пресс-конференция запланированы на завтра.

Вместе с тренером в команду придут четыре помощника: Мирко Савини, фитнес-тренер Юри Бартоли, технический советник Лука Павони и тренер вратарей Лука Джентили. Напомним, Букки начал тренерскую карьеру в 2013-м в «Пескаре», в которой завершил карьеру футболиста. Это был единственный в его тренерской деятельности клуб Серии А, после этого он работал в командах из низших итальянских лиг.