РБ Лейпциг и Зальцбург сыграют в Лиге чемпионов

Согласно правилам УЕФА, клубы, которые управляются одним человеком или компанией, не имеют права играть в одном турниром под эгидой организации. А в будущем сезоне в Лигу чемпионов пробились сразу две команды, владельцем которых является концерн Red Bull GmbH.



В Германии «РБ Лейпциг» занял второе место и попал напрямую в групповой турнир ЛЧ. Австрийский «Зальцбург» выиграл чемпионство в своей стране и начнет участие в турнире с квалификационного раунда.

Сегодня в Ньоне представители УЕФА провели встречу с руководством клубов и пошли им навстречу — и «РБ Лейпциг», и «Зальцбург» смогут принять участие в Лиге чемпионов-2017/18.