Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

РБ Лейпциг и Зальцбург сыграют в Лиге чемпионов

УЕФА разрешила клубам одного владельца играть в одном турнире

  • 20.06.2017 20:03
  • 130 просмотров
  • 0 комментария
Метки
РБ Лейпциг и Зальцбург сыграют в Лиге чемпионов

Согласно правилам УЕФА, клубы, которые управляются одним человеком или компанией, не имеют права играть в одном турниром под эгидой организации. А в будущем сезоне в Лигу чемпионов пробились сразу две команды, владельцем которых является концерн Red Bull GmbH. 

В Германии «РБ Лейпциг» занял второе место и попал напрямую в групповой турнир ЛЧ. Австрийский «Зальцбург» выиграл чемпионство в своей стране и начнет участие в турнире с квалификационного раунда.

Сегодня в Ньоне представители УЕФА провели встречу с руководством клубов и пошли им навстречу — и «РБ Лейпциг», и «Зальцбург» смогут принять участие в Лиге чемпионов-2017/18.

Источник — Bild

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.