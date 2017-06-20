Брозович отклонил предложение Зенита и 10-миллионный контракт

Хорватский защитник миланского «Интера» Марцело Брозович отклонил предложение российского «Зенита». В Санкт-Петербурге готовы были выложить за игрока 25 млн, а самому футболисту предлагали зарплату в 10 млн евро за весь срок.
Тем не менее, 24-летний хорват от предложения отказался, видимо, надеясь, что его все же купит «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в «Интере» защитник оказался в январе 2015-го, в аренде из загребского «Динамо». Затем миланский клуб выкупил его контракт, и в декабре прошлого года стороны подписали соглашение до 2021-го.
Источник — Calciomercato
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