Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских игр сборной России

Российским телезрителям не интересны матчи других команд

  • 20.06.2017 19:38
  • 332 просмотров
  • 0 комментария
Метки
shahta.org
© shahta.org
Россияне смотрели первые футбольные матчи Кубка конфедераций, которые проходили в минувшие выходные, 17 и 18 июня, менее активно, чем весенние товарищеские матчи с участием сборной России. Это следует из предварительных данных Mediascope по аудитории в возрасте от четырех лет и старше в городах с населением более 100 тыс. человек.
 
Исключение составила лишь первая игра турнира (матч сборной России с командой Новой Зеландии), которую посмотрели 2,27 млн телезрителей на «Матч ТВ». Телевизионный рейтинг этой трансляции (среднее количество смотревших от общей численности ТВ-аудитории) составил 3,3%, а доля (процент зрителей от людей, смотревших телевизор в это время) — 14,4% соответственно. Вторая игра между Камеруном и Чили, также транслировавшаяся на «Матч ТВ», вызвала значительно меньший интерес. Она собрала всего 983,6 тыс. телезрителей. Ее телерейтинг равнялся 1,4%, а доля 4,6% соответственно. Для сравнения, товарищеская встреча сборных России и Венгрии, показанная на том же «Матч ТВ» 5 июня, привлекла к экранам 1,1 млн россиян. Ее рейтинг составил 1,6%, а доля — 5,2%.
 
Матч Португалия — Мексика, прошедший 18 июня, на «Первом канале» посмотрели 1,96 млн телезрителей. Это почти на 400 тыс. меньше, чем число зрителей товарищеских матчей сборной России с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые прошли в марте и также транслировались на «Первом». Их посмотрели около 2,36 млн россиян. Доля этих игр составила 10,6 и 10,3%, а рейтинг обеих — 3,4%. У матча между Португалией и Мексикой эти показатели составили 10,9% и 2,8%.

Источник — РБК

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.