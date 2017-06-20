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Йоахим ЛЁВ: «Сборная Чили - фаворит Кубка конфедераций»

Наставник сборной Германии - о предстоящей игре с чилийцами

  • 20.06.2017 19:33
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Спорт-Экспресс. Йоахим Лёв
© Спорт-Экспресс. Йоахим Лёв
Сборная Чили является главным фаворитом Кубка конфедераций по футболу, команде Германии предстоит тяжелый матч, заявил главный тренер немцев Йоахим Лёв.
 
Сборная Германии в понедельник одержала победу в матче группового этапа Кубка конфедерации над командой Австралии со счетом 3:2. В следующей игре немцам предстоит сыграть со сборной Чили.
 
«Перед матчем с чилийцами нам нужно рассмотреть первый матч и сделать определенные выводы. Теперь мы лучше понимаем, над чем нам стоит больше работать. Команда Чили – вообще одна из лучших сборных в мире, вне зависимости от старта на этом турнире. Что касается тактики, они показывают несравнимую ни с кем и ни с чем гибкость. Это очень сыгранная команда. Игроки одержимые, они постоянно меняют позицию, бегают вперед. Это первоклассная игра. У каждого турнира свой путь, но в этом составе сборная Чили – лучшая сборная на сегодняшний день и фаворит Кубка конфедераций», — сказал Лёв на пресс-конференции.
 
«Совершенства нет, но, конечно, нам не стоит перегибать палку ожиданий. Осталось три дня до матча с чилийцами. Нам нужно подготовиться, — продолжил тренер. — Что касается Юлиана Дракслера, то он капитан, потому что, несмотря на юный возраст, привносит на поле хороший опыт. Это его новая роль, но он ее выполняет очень хорошо. Он — хороший источник энергии для команды. Это человек с большими амбициями. Молодежь учится у него. Я очень доволен тем, что они правильно распоряжаются ответственностью, которую мы возложили на него».

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