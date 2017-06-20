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Стадион и базу Днепра продадут на аукционе

Также с молотка планируют продать горнолыжный курорт Буковель

  • 20.06.2017 17:54
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Стадионные новости. Днепр-Арена
© Стадионные новости. Днепр-Арена
Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) будет распродавать на аукционе активы, которые находятся на балансе национализированного «ПриватБанка».
 
Об этом сообщил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев. В соответствии с новой стратегией, СЕТАМ сосредоточится на сотрудничестве с банками по реализации имущества, находящегося у них на балансе.
 
«Это имущество, которое уже перешло на баланс банка, и они хотят его реализовать, — говорит Вишнев. - Лучшее, что у нас планируется, это заключение договора с «ПриватБанком». Это первый банк с такими объемами активов. Там будет около 2 тыс. объектов реализации».
 
По его словам, речь идет не только о реализации таких активов, как квартиры, офисы, отделения банка, но и о больших инфраструктурных объектах.
 
«Это будет горнолыжный курорт Буковель. Это будет тренировочная база и стадион «Днепра». Это будет несколько крупных бизнес-центров, в частности, в Днепре», — говорит Вишнёв.

Напомним, ранее глава Национального банка Валерия Гонтерева говорила, что НБУ заставил бывших акционеров Привата взять «Буковель», «Днепр-Арену» на баланс банка. Сейчас они находятся в залоге. 

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