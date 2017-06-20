Стадион и базу Днепра продадут на аукционе

Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) будет распродавать на аукционе активы, которые находятся на балансе национализированного «ПриватБанка».

Об этом сообщил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев. В соответствии с новой стратегией, СЕТАМ сосредоточится на сотрудничестве с банками по реализации имущества, находящегося у них на балансе.

«Это имущество, которое уже перешло на баланс банка, и они хотят его реализовать, — говорит Вишнев. - Лучшее, что у нас планируется, это заключение договора с «ПриватБанком». Это первый банк с такими объемами активов. Там будет около 2 тыс. объектов реализации».

По его словам, речь идет не только о реализации таких активов, как квартиры, офисы, отделения банка, но и о больших инфраструктурных объектах.

«Это будет горнолыжный курорт Буковель. Это будет тренировочная база и стадион «Днепра». Это будет несколько крупных бизнес-центров, в частности, в Днепре», — говорит Вишнёв.



Напомним, ранее глава Национального банка Валерия Гонтерева говорила, что НБУ заставил бывших акционеров Привата взять «Буковель», «Днепр-Арену» на баланс банка. Сейчас они находятся в залоге.