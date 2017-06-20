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Во Львове пройдет футбольный фестиваль памяти Андрея Баля

Все мероприятия будут проходить на «Арене Львов»

  • 20.06.2017 17:27
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ФК Динамо Киев. Андрей Баль
© ФК Динамо Киев. Андрей Баль
В понедельник, 26 июня, во Львове при участии ветеранов ФК «Динамо» (Киев) пройдет футбольный фестиваль памяти бывшего игрока и тренера столичной команды, заслуженного мастера спорта СССР Андрея Баля.
 
Подробнее о его организации рассказал спортивный директор ФК «Динамо» (Киев) Алексей Михайличенко:
 
- Поскольку Андрей Михайлович родился в Роздоле на Львовщине, и там же начинал играть в футбол, то мы решили привлечь не просто ветеранов ФК «Динамо» (Киев), а создать команду друзей Андрея Баля. В частности, за нашу команду сыграют его партнеры по львовским «Карпатам» Думанский и Саулевич, также выйдет на поле его брат Орест Баль, а со стороны «Динамо» дали согласие на участие в турнире Бессонов, Кузнецов, Евтушенко, Заваров, Процюк, Беланов, Горелый, Рац, Яремчук, Демьяненко, Шовковский, Ващук, Максимов, Михайличенко и т.д. Руководить командой будут наши звездные тренеры – Биба, Веремеев и Мунтян. Как видите, во Львов отправляется внушительная делегация.
 
В рамках футбольного фестиваля, посвященного памяти Андрея Михайловича, мы сделаем большой праздник для многих детей, чтобы юное футбольное поколение воспитывалось на примере таких футболистов, как Андрей Баль. Наша команда сыграет с детьми из Роздола, родного города Андрея Михайловича, с детьми из Ровно, которые стали победителями последнего детского турнира памяти Андрея Баля. После этого мы проведем матч со сборной джазового фестиваля, который в эти дни будет проводиться во Львове, а завершающим аккордом станет игра против сотни маленьких футболистов со всей Украины, среди которых будут дети военных, служащих в зоне АТО, а также воспитанники детских интернатов.
 
Добавим, что все мероприятия будут проходить на «Арена Львов», начало – в 13:00.

Источник — ФК Динамо Киев

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