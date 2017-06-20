Криштиану Роналду предстанет перед судом 31 июля

Путин, Путин всё устрлил. Вместе с Аваковым и титухами с ПС!

Германский футбол ему бы подошел по стилю... но пока это только мечты...

Команду жалко! Но как же повлиять на этих добрых молодцев, земли же не чувствуют под ногами... на...

то есть хулиганы кого-то избили и могут спокойно уходить. и ни кто не имеет право им слово сказат...