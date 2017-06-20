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Криштиану Роналду предстанет перед судом 31 июля

Испанская прокуратура обвиняет нападающего в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро

  • 20.06.2017 17:17
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Terez Owens. Криштиану Роналду
© Terez Owens. Криштиану Роналду
Криштиану Роналду будет свидетельствовать в суде 31-го июля по делу в неуплате налогов. 

Напомним, порутгалец обвиняется в уклонении от выплаты налогов на сумму в 14,7 млн евро. Сам он все обвинения отрицает, но ранее заявил, что покинет мадридский «Реал».
 

 

Источник — Sport.ua

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