Криштиану Роналду предстанет перед судом 31 июля

Криштиану Роналду будет свидетельствовать в суде 31-го июля по делу в неуплате налогов.
Напомним, порутгалец обвиняется в уклонении от выплаты налогов на сумму в 14,7 млн евро. Сам он все обвинения отрицает, но ранее заявил, что покинет мадридский «Реал».
Напомним, порутгалец обвиняется в уклонении от выплаты налогов на сумму в 14,7 млн евро. Сам он все обвинения отрицает, но ранее заявил, что покинет мадридский «Реал».
Ronaldo convoqué le 31 juillet en vue d’une mise en examen https://t.co/76JD90MnYk pic.twitter.com/QNoWuZNTnI— lalettre.ma (@Lalettre_Ma) June 20, 2017
Источник — Sport.ua
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