Мадонна переедет в Лиссабон, чтобы ее сын играл в Бенфике

Известная поп-звезда Мадонна готовится к переезду в Португалию. Все дело в том, что ее приемный сын Дэвид Банда провел неделю в юношеской академии лиссабонской «Бенфики» и загорелся желанием играть за юношескую команду этого клуба.

По слухам, Мадонна уже купила дом в пригороде португальской столицы стоимостью в 5,7 млн евро, а младших детей определила в престижный «Французский лицей», что обойдется ей в 35 тыс. евро в год — помимо обязательного португальского, там изучают латынь и другие языки, а учебный год длится 10 месяцев.

Мадонна усыновила уроженца Малави Дэвида в 2006-м. В настоящее время он играет за нью-йоркскую команду Downtown United Soccer Club (U-14).