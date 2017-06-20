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Мадонна переедет в Лиссабон, чтобы ее сын играл в Бенфике

Поп-звезда готова на все, чтобы ее дети получили достойное образование

  • 20.06.2017 17:09
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AFP. Дэвид Банда и Мадонна
© AFP. Дэвид Банда и Мадонна
Известная поп-звезда Мадонна готовится к переезду в Португалию. Все дело в том, что ее приемный сын Дэвид Банда провел неделю в юношеской академии лиссабонской «Бенфики» и загорелся желанием играть за юношескую команду этого клуба.
 
По слухам, Мадонна уже купила дом в пригороде португальской столицы стоимостью в 5,7 млн евро, а младших детей определила в престижный «Французский лицей», что обойдется ей в 35 тыс. евро в год — помимо обязательного португальского, там изучают латынь и другие языки, а учебный год длится 10 месяцев. 
 
Мадонна усыновила уроженца Малави Дэвида в 2006-м. В настоящее время он играет за нью-йоркскую команду Downtown United Soccer Club (U-14). 

Источник — Daily Mail

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