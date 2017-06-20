Бартулович вряд ли вернется в Карпаты

Возвращение хорватского полузащитника Младена Бартуловича в львовские «Карпаты» маловероятно. Об этом сообщил сам игрок в разговоре с корреспондентом Sport.ua.
Недавно сообщалось о том, что игрок был замечен во Львове в офисе «Карпат». Младен выступал за «бело-зеленых» с 2013-го по 2014-й год.
Последний же сезон Бартулович провел в польской команде «Медзь», которая выступает в Первой лиге Польши.
Источник — Sport.ua
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