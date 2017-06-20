СОБУЦКИЙ: Инициирую вопрос о недопуске Металлиста 1925 во Вторую лигу

Олег Собуцкий рассказал об инциденте во время матча финала любительского чемпионата Украины и пообещал не пустить «Металлист 1925» в профессиональный футбол.
«Сейчас еще окончательных данных нет, но на данный момент с нашей стороны пострадало 12 человек. Это быдло избило наших военных, на трибунах, женщин, представителям Федерации досталось, нашей ветеранской сборной. Даже, ребенок 12 лет пострадал.
У кого-то выбиты зубы, у кого-то нос поломан. Это все обычные болельщики, даже не ребята из нашего фанатского сектора. Кто-то уже сейчас в Житомире в больнице лежит - нас же люди со всей страны приехали поддерживать. Из Запорожье группа приехала. Тоже попали в больницу. Будем сегодня ездить, чтобы проведать их. Я тоже сейчас в больнице. Надо идти делать снимок, наверное, ребро сломали. Дышать трудно».
«Что случилось с нарушителями? Ничего не случилось вообще! Пошли по городу спокойно гулять. Ни один работник полиции их не задержал. А министр внутренних дел Аваков, когда это все началось, как последний трус встал и убежал. И не вызвал ни одного полицейского.
Он был же на стадионе, сидел у председателя Харьковской ОГА. Чтобы вы понимали, у меня уже есть такая информация от серьезных журналистов, ультрас «Металлиста 1925» три месяца назад объединились с пророссийской организацией «Оплот». И сегодня 46 харьковских фанатов идентифицировали как членов этой группировки.
«Я сегодня лично инициирую вопрос об их недопуске во Вторую лигу. Я уже говорил со многими членами Исполкома и они о том, чтобы не пускать «Металлист 1925» в профессиональный футбол.
Скажите, пожалуйста, кто к ним поедет в Харьков после такого? Мы к ним не поедем. Я сегодня уже говорил с представителям шести клубов из Второй лиги и они подтвердили, что не собираются теперь ехать в Харьков. Это они сами мне звонили, не я к ним.
Более того, они даже готовы писать заявления о выходе из Второй лиги, если «Металлист 1925» допустят к соревнованиям в этом турнире», - сказал Собуцкий.
Источник — ua-football
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Харків відправити на "виправні роботи" до аматорської ліги ще принаймні на рік
Я не оправдываю поведение харьковчан, но к чему писать эти глупости про объединение с Оплотом, или про то, что некоторые клубы отказываются ехать в Харьков.
"Вчора о 18:03 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що із магазину на Майдані Незалежності невідомі винесли багато шоколаду", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що до торгового закладу зайшли близько 20-30 чоловіків у чорних футболках, дехто з них був у масках, у залі із солодощами вони взяли шоколадки і попрямували до виходу. Охоронець та касири не змогли їм перешкодити."
Они же.
Называется "Свадьба в Малиновке".
И веселый такой, всю фильму смеялся.
Называется "Свадьба в Малиновке".
И веселый такой, всю фильму смеялся.
На дня смотрел документальный фильм про Украину, ну очень понравился, и как все точно изобразили.Называется "Свадьба в Малиновке". И веселый такой, всю фильму смеялся.
смотрел вчера фильм ,называется -"One Flew Over the Cuckoo’s Nest",у нас он известен,как «Пролетая над гнездом кукушки»--показано вся жизнь роSSии в реале! и смеяться нельзя,ведь правда!
Однако, какие же смешные свидомые в каструлях.
Это при Кровавой Панде их Беркут быстро-бы успокоил, а теперь ни-ни, этож беременныеониждети, авангард рыволюции чести и достоинства.
GRANADA_UA, 20.06.2017 16:27 На дня смотрел документальный фильм про Украину, ну очень понравился, и как все точно изобразили.Называется "Свадьба в Малиновке". И веселый такой, всю фильму смеялся. смотрел вчера фильм ,называется -"One Flew Over the Cuckoo’s Nest",у нас он известен,как «Пролетая над гнездом кукушки»--показано вся жизнь роSSии в реале! и смеяться нельзя,ведь правда!
Ну да, американский фильм по роману Кена Кизи, идея и замысел которого пришли к автору, когда он работал в госпитале для ветеранов Второй Мировой и Корейских войн.Однако, какие же смешные свидомые в каструлях.
))))))))))))))))))))))))))
кстати-оперетта Александрова
снята на
Киностудия «Ленфильм
ты смешон лаптеногий,кстати история выдуманная-а вот про вас фильм -ПРАВДА!))))
где четко видно что
господин Собуцкий сам
спровоцировал ультрас,
за что и получил от них многочисленные удары. Собуцкий в
белой рубашке, уже все
притихло, особо горячие
спокойно спускаются с
сектора, он подходит к ним и
начинает что-то рассказывать и драка начинается заново. К сожалению, ссылка на видео не проходит.
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