Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СОБУЦКИЙ: Инициирую вопрос о недопуске Металлиста 1925 во Вторую лигу

Владелец и президент ФК «Агробизнес» против того, чтобы «Металлист 1925» получил аттестат

  • 20.06.2017 16:03
  • 943 просмотров
  • 15 комментария
Метки
Sport.ua. Олег Собуцкий
© Sport.ua. Олег Собуцкий

Олег Собуцкий рассказал об инциденте во время матча финала любительского чемпионата Украины и пообещал не пустить «Металлист 1925» в профессиональный футбол.

«Сейчас еще окончательных данных нет, но на данный момент с нашей стороны пострадало 12 человек. Это быдло избило наших военных, на трибунах, женщин, представителям Федерации досталось, нашей ветеранской сборной. Даже, ребенок 12 лет пострадал.

У кого-то выбиты зубы, у кого-то нос поломан. Это все обычные болельщики, даже не ребята из нашего фанатского сектора. Кто-то уже сейчас в Житомире в больнице лежит - нас же люди со всей страны приехали поддерживать. Из Запорожье группа приехала. Тоже попали в больницу. Будем сегодня ездить, чтобы проведать их. Я тоже сейчас в больнице. Надо идти делать снимок, наверное, ребро сломали. Дышать трудно».

«Что случилось с нарушителями? Ничего не случилось вообще! Пошли по городу спокойно гулять. Ни один работник полиции их не задержал. А министр внутренних дел Аваков, когда это все началось, как последний трус встал и убежал. И не вызвал ни одного полицейского.

Он был же на стадионе, сидел у председателя Харьковской ОГА. Чтобы вы понимали, у меня уже есть такая информация от серьезных журналистов, ультрас «Металлиста 1925» три месяца назад объединились с пророссийской организацией «Оплот». И сегодня 46 харьковских фанатов идентифицировали как членов этой группировки.

«Я сегодня лично инициирую вопрос об их недопуске во Вторую лигу. Я уже говорил со многими членами Исполкома и они о том, чтобы не пускать «Металлист 1925» в профессиональный футбол.

Скажите, пожалуйста, кто к ним поедет в Харьков после такого? Мы к ним не поедем. Я сегодня уже говорил с представителям шести клубов из Второй лиги и они подтвердили, что не собираются теперь ехать в Харьков. Это они сами мне звонили, не я к ним.
Более того, они даже готовы писать заявления о выходе из Второй лиги, если «Металлист 1925» допустят к соревнованиям в этом турнире», - сказал Собуцкий. 

Источник — ua-football

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 20.06.2017 16:18
    +2
    проросійська би9лота свого досягла, а більшість харківських вболівальників залишиться без футболу!
    Ссылка
    Илья Лычагин
      Илья Лычагин, 20.06.2017 16:20
    +8
    что за бред какие журналисты какой оплот а проплатил наверное курченко
    Ссылка
    analitika
      analitika, 20.06.2017 16:21
    0
    Допустити-зчинити злочин перед українським футболом.
    Харків відправити на "виправні роботи" до аматорської ліги ще принаймні на рік
    Ссылка
    K1C1
      K1C1, 20.06.2017 16:22
    -1
    Чуваку похоже так вчера прилетело в голову, что до сих пор бредит.

    Я не оправдываю поведение харьковчан, но к чему писать эти глупости про объединение с Оплотом, или про то, что некоторые клубы отказываются ехать в Харьков.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 20.06.2017 16:23
    0
    повідомляє Нацполіція Києва
    "Вчора о 18:03 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що із магазину на Майдані Незалежності невідомі винесли багато шоколаду", - йдеться у повідомленні.
    Встановлено, що до торгового закладу зайшли близько 20-30 чоловіків у чорних футболках, дехто з них був у масках, у залі із солодощами вони взяли шоколадки і попрямували до виходу. Охоронець та касири не змогли їм перешкодити."
    Они же.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 20.06.2017 16:24
    +3
    Илья Лычагин, 20.06.2017 16:20
    что за бред какие журналисты какой оплот а проплатил наверное курченко
    Ну судя по бездействию полиции, заказ от Авакова.
    Ссылка
    GRANADA_UA
      GRANADA_UA, 20.06.2017 16:27
    -5
    На дня смотрел документальный фильм про Украину, ну очень понравился, и как все точно изобразили.
    Называется "Свадьба в Малиновке".
    И веселый такой, всю фильму смеялся.
    Ссылка
    space1961
      space1961, 20.06.2017 16:33
    +3
    GRANADA_UA, 20.06.2017 16:27
    На дня смотрел документальный фильм про Украину, ну очень понравился, и как все точно изобразили.
    Называется "Свадьба в Малиновке".
    И веселый такой, всю фильму смеялся.
    смотрел вчера фильм ,называется -"One Flew Over the Cuckoo’s Nest",у нас он известен,как «Пролетая над гнездом кукушки»--показано вся жизнь роSSии в реале! и смеяться нельзя,ведь правда!
    Ссылка
    darvey77
    online
      darvey77, 20.06.2017 16:34
    0
    собрать бы этих деятелей и в Авдеевку, и пущай там показывают свою удаль молодецкую
    Ссылка
    Mao Dzedun
      Mao Dzedun, 20.06.2017 16:36
    0
    Дядя явно чокнулся, чтобы бойцы східного корпусу объединились с оплотом.
    Ссылка
    nicolo155
    online
      nicolo155, 20.06.2017 16:44
    -1
    Просто чуваку стукнули, вот он и обиделся, а теперь типа "рвет все и вся", типа я такой крутой, -"выгнать, посадить, расстрелять!" Сам же на эмоциях до сих пор, вот и придумывает в дополнение к нарушениям про оплоты.
    Ссылка
    GRANADA_UA
      GRANADA_UA, 20.06.2017 16:48
    0
    space1961, 20.06.2017 16:33
    GRANADA_UA, 20.06.2017 16:27
    На дня смотрел документальный фильм про Украину, ну очень понравился, и как все точно изобразили.Называется "Свадьба в Малиновке". И веселый такой, всю фильму смеялся.

    смотрел вчера фильм ,называется -"One Flew Over the Cuckoo’s Nest",у нас он известен,как «Пролетая над гнездом кукушки»--показано вся жизнь роSSии в реале! и смеяться нельзя,ведь правда!
    Ну да, американский фильм по роману Кена Кизи, идея и замысел которого пришли к автору, когда он работал в госпитале для ветеранов Второй Мировой и Корейских войн.
    Однако, какие же смешные свидомые в каструлях.
    Ссылка
    Odessa_Mamma
    online
    Odessa_Mamma, 20.06.2017 16:55
    -1
    Не понимаю возмущения Собуцкого. Да в Европах все так делают, а мы же уже европейцы.
    Это при Кровавой Панде их Беркут быстро-бы успокоил, а теперь ни-ни, этож беременныеониждети, авангард рыволюции чести и достоинства.
    Ссылка
    space1961
      space1961, 20.06.2017 16:56
    -2
    GRANADA_UA, 20.06.2017 16:48
    space1961, 20.06.2017 16:33
    GRANADA_UA, 20.06.2017 16:27 На дня смотрел документальный фильм про Украину, ну очень понравился, и как все точно изобразили.Называется "Свадьба в Малиновке". И веселый такой, всю фильму смеялся. смотрел вчера фильм ,называется -"One Flew Over the Cuckoo’s Nest",у нас он известен,как «Пролетая над гнездом кукушки»--показано вся жизнь роSSии в реале! и смеяться нельзя,ведь правда!

    Ну да, американский фильм по роману Кена Кизи, идея и замысел которого пришли к автору, когда он работал в госпитале для ветеранов Второй Мировой и Корейских войн.Однако, какие же смешные свидомые в каструлях.
    лаптеногий главное ,что все там правда))и все накладывается на современную роSSии! ведь,как ведь как тебе подобные пистят-Украину большевики сделали,а фильм "Свадьба в Малиновке" ,рассказывает про Гражданскую войну и тогда по вашим мыслям и Украины ,то не было,так что твой высер-"На дня смотрел документальный фильм про Украину"(кстати художественный фильм,дуралей ты лаптеногий)
    ))))))))))))))))))))))))))
    кстати-оперетта Александрова
    снята на
    Киностудия «Ленфильм
    ты смешон лаптеногий,кстати история выдуманная-а вот про вас фильм -ПРАВДА!))))
    Ссылка
    solova63
      solova63, 20.06.2017 16:58
    -1
    Есть видео,
    где четко видно что
    господин Собуцкий сам
    спровоцировал ультрас,
    за что и получил от них многочисленные удары. Собуцкий в
    белой рубашке, уже все
    притихло, особо горячие
    спокойно спускаются с
    сектора, он подходит к ним и
    начинает что-то рассказывать и драка начинается заново. К сожалению, ссылка на видео не проходит.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.