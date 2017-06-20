СОБУЦКИЙ: Инициирую вопрос о недопуске Металлиста 1925 во Вторую лигу

Олег Собуцкий рассказал об инциденте во время матча финала любительского чемпионата Украины и пообещал не пустить «Металлист 1925» в профессиональный футбол.

«Сейчас еще окончательных данных нет, но на данный момент с нашей стороны пострадало 12 человек. Это быдло избило наших военных, на трибунах, женщин, представителям Федерации досталось, нашей ветеранской сборной. Даже, ребенок 12 лет пострадал.

У кого-то выбиты зубы, у кого-то нос поломан. Это все обычные болельщики, даже не ребята из нашего фанатского сектора. Кто-то уже сейчас в Житомире в больнице лежит - нас же люди со всей страны приехали поддерживать. Из Запорожье группа приехала. Тоже попали в больницу. Будем сегодня ездить, чтобы проведать их. Я тоже сейчас в больнице. Надо идти делать снимок, наверное, ребро сломали. Дышать трудно».

«Что случилось с нарушителями? Ничего не случилось вообще! Пошли по городу спокойно гулять. Ни один работник полиции их не задержал. А министр внутренних дел Аваков, когда это все началось, как последний трус встал и убежал. И не вызвал ни одного полицейского.

Он был же на стадионе, сидел у председателя Харьковской ОГА. Чтобы вы понимали, у меня уже есть такая информация от серьезных журналистов, ультрас «Металлиста 1925» три месяца назад объединились с пророссийской организацией «Оплот». И сегодня 46 харьковских фанатов идентифицировали как членов этой группировки.

«Я сегодня лично инициирую вопрос об их недопуске во Вторую лигу. Я уже говорил со многими членами Исполкома и они о том, чтобы не пускать «Металлист 1925» в профессиональный футбол.

Скажите, пожалуйста, кто к ним поедет в Харьков после такого? Мы к ним не поедем. Я сегодня уже говорил с представителям шести клубов из Второй лиги и они подтвердили, что не собираются теперь ехать в Харьков. Это они сами мне звонили, не я к ним.

Более того, они даже готовы писать заявления о выходе из Второй лиги, если «Металлист 1925» допустят к соревнованиям в этом турнире», - сказал Собуцкий.