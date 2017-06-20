Артем ФРАНКОВ: «Наш футбол ждет невиданная реформа»

Член Исполкома ФФУ и главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал о реформе УПЛ и ПФЛ, которую сегодня рассмотрят в Доме футбола.
«Наш футбол, вполне возможно, ждет большая реформа. Невиданная реформа! Грубо и коротко говоря, Первая лига должна слиться с Премьер-лигой в сугубые профессионалы (речь не о слияний дивизионов, а о совместном управлении в виде дирекции ПЛ), а Вторая объединится с любительским чемпионатом в полупрофессиональную национальную лигу.
Ждем подробностей. Например, под чьей эгидой все будет происходить и исчезнет ли ПФЛ или в какой вид преобразуется. Судя по всему, речь идет о создании нескольких групп в Национальной лиге, вероятно четыре. Все должно быть осуществлено через сезон, так что 2017/18 превращается в переходной...», - сказал Франков.
Источник — MatchDay
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а вот это понятие полу профессиональная меня ваще умиляет
реформаторы куевые
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