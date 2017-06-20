Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шальке примет решение по Коноплянке в начале августа

Новый наставник гельзенкирхенцев намерен дать Евгению Коноплянке шанс

  • 20.06.2017 15:41
  • 881 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Об этом рассказал спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

«Тедеско и Коноплянка пообщались несколько часов. Теперь Евгений должен показать то, что от него хочет главный тренер», - сказал Хайдель.

 Клуб примет решение о судьбе украинца в начале августа.

Также Хайдель подтвердил, что «Шальке» отказался продавать Коноплянку в «Славию». 

«Приходил запрос от «Славии», они хотели подписать «Коноплянку», но мы отказали», – сказал спортивный директор.

Источник — Bild

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    уух
    online
      уух, 20.06.2017 16:01
    +1
    Плянке примет решение по Коношальке ...
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 20.06.2017 16:19
    -1
    Ще один бездарний сезон?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.