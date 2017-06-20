Шальке примет решение по Коноплянке в начале августа

Об этом рассказал спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

«Тедеско и Коноплянка пообщались несколько часов. Теперь Евгений должен показать то, что от него хочет главный тренер», - сказал Хайдель.

Клуб примет решение о судьбе украинца в начале августа.

Также Хайдель подтвердил, что «Шальке» отказался продавать Коноплянку в «Славию».

«Приходил запрос от «Славии», они хотели подписать «Коноплянку», но мы отказали», – сказал спортивный директор.