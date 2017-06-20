Шальке примет решение по Коноплянке в начале августа

Об этом рассказал спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.
«Тедеско и Коноплянка пообщались несколько часов. Теперь Евгений должен показать то, что от него хочет главный тренер», - сказал Хайдель.
Клуб примет решение о судьбе украинца в начале августа.
Также Хайдель подтвердил, что «Шальке» отказался продавать Коноплянку в «Славию».
«Приходил запрос от «Славии», они хотели подписать «Коноплянку», но мы отказали», – сказал спортивный директор.
Источник — Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.