Тренер Славии: «По Ротаню примем решение через неделю»

Руслану Ротаню нужно впечатлить наставника во время тренировочного процесса.

«Мы говорим о нем очень много с моими помощниками и руководством клуба. Это отличный футболист, капитан сборной Украины. У Руслана громадный опыт выступлений на самом высоком уровне. Для своего возраста, Ротань демонстрирует отличную готовность. Он еще многое может дать любой команде. Мы посмотрим на него во время тренировочных сессий и, думаю, через неделю примем окончательное решение», - сказал Шилгавый.

Напомним, что ранее директор «Славии» Ярослав Твердик отметил, что вероятность перехода Руслана Ротаня в чешский клуб очень низкая.