Мбокани не смог пройти медосмотр в Олимпиакосе

Греческий журналист Димитрис Вергос сообщил в твиттере, что конголезский нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани провалил медосмотр в греческом «Олимпиакосе». Какие именно показатели Мбокани не устроили греческую сторону – не сообщается. Таким образом, трансфер игрока в греческий клуб сорвался.

Конголезец в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Халле», где провел 14 матчей во всех турнирах и не забил ни одного мяча.

У Мбокани действующий контракт с «Динамо» 2018 года.

Breaking: Dieumerci Mbokani fails the medical as his Olympiakos move falls through.