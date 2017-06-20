Мбокани не смог пройти медосмотр в Олимпиакосе

Греческий журналист Димитрис Вергос сообщил в твиттере, что конголезский нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани провалил медосмотр в греческом «Олимпиакосе». Какие именно показатели Мбокани не устроили греческую сторону – не сообщается. Таким образом, трансфер игрока в греческий клуб сорвался.
Конголезец в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Халле», где провел 14 матчей во всех турнирах и не забил ни одного мяча.
У Мбокани действующий контракт с «Динамо» 2018 года.
Breaking: Dieumerci Mbokani fails the medical as his Olympiakos move falls through.— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) 20 июня 2017 г.
Источник — Twitter
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