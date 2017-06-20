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Мбокани не смог пройти медосмотр в Олимпиакосе

Трансфер форварда «Динамо» в греческий клуб сорвался

  • 20.06.2017 14:43
  • 1893 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Халл. Дьемерси Мбокани
© ФК Халл. Дьемерси Мбокани

Греческий журналист Димитрис Вергос сообщил в твиттере, что конголезский нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани провалил медосмотр в греческом «Олимпиакосе». Какие именно показатели Мбокани не устроили греческую сторону – не сообщается. Таким образом, трансфер игрока в греческий клуб сорвался. 

Конголезец в прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Халле», где провел 14 матчей во всех турнирах и не забил ни одного мяча.

У Мбокани действующий контракт с «Динамо» 2018 года.

 

 

Источник — Twitter

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 20.06.2017 14:59
    +3
    мдя абалдеть, он ещё и калека
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    Yurii Boiko
      Yurii Boiko, 20.06.2017 15:00
    +5
    Зато после сборов с Лужным он сможет пройти медосмотр для полетов в космос
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 20.06.2017 15:18
    +1
    А что такое?
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