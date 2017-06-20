Прокуратура Испании обвинила Моуриньо в неуплате €3,3 млн налогов

Прокуратура Испании выдвинула обвинения главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.
Сообщается, что португалец не уплатил 3,3 миллиона евро налогов во время того, как возглавлял мадридский «Реал».
Напомним, у испанских налоговиков и раньше были претензии к Моуриньо.
Ранее жертвами испанской налоговой стали Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Источник — BBC
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