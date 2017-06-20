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Прокуратура Испании обвинила Моуриньо в неуплате €3,3 млн налогов

Бывший тренер «Реала» скрывал свои доходы от государства

  • 20.06.2017 14:33
  • 673 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Sports.ru. Жозе Моуриньо
© Sports.ru. Жозе Моуриньо

Прокуратура Испании выдвинула обвинения главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

Сообщается, что португалец не уплатил 3,3 миллиона евро налогов во время того, как возглавлял мадридский «Реал».

Напомним, у испанских налоговиков и раньше были претензии к Моуриньо.

Ранее жертвами испанской налоговой стали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Источник — BBC

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Комментарии
    SeliK1936
      SeliK1936, 20.06.2017 14:35
    0
    Что происходит?
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    zeppelin.ua
      zeppelin.ua, 20.06.2017 14:53
    +4
    SeliK1936, 20.06.2017 14:35
    Что происходит?
    Да просто налоговые органы работают, ни смотря на то, что нарушители лучшие в мире игроки и возможно тренер. А у нас, если футболист, то может платить налоги с минималки и никого это не волнует
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    macaron4eg
      macaron4eg, 20.06.2017 14:56
    +2
    Будут ремейк "Костолома" снимать. Вот и тренера нашли.
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    pa110385
      pa110385, 20.06.2017 14:57
    +3
    Хех, от і тренер намалювався. Непогана команда буде Роналду, Мессі, Модріч....хто наступний? давайте ще б захистників і воротніка не помішало
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