Прокуратура Испании обвинила Моуриньо в неуплате €3,3 млн налогов

Прокуратура Испании выдвинула обвинения главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

Сообщается, что португалец не уплатил 3,3 миллиона евро налогов во время того, как возглавлял мадридский «Реал».

Напомним, у испанских налоговиков и раньше были претензии к Моуриньо.

Ранее жертвами испанской налоговой стали Лионель Месси и Криштиану Роналду.