Александрия хочет арендовать Яремчука

По информации источника, «Александрия» хочет арендовать Романа Яремчука на один сезон. В то же время Яремчук находится в списке игроков, которых Александр Хацкевич возьмет на первый летний сбор «Динамо».

Скорее всего, судьба 21-летнего нападающего решится ближе к началу сезона. Ранее была информация, что Яремчук отдаст вернувшемуся в клуб Олегу Гусеву 20-й номер.

Напомним, что половину прошлого сезона Яремчук провел в аренде в «Александрии».