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Александрия хочет арендовать Яремчука

Форвард «Динамо» может снова оказаться в команде Владимира Шарана

  • 20.06.2017 14:09
  • 516 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Александрия. Роман Яремчук
© ФК Александрия. Роман Яремчук

По информации источника, «Александрия» хочет арендовать Романа Яремчука на один сезон. В то же время Яремчук находится в списке игроков, которых Александр Хацкевич возьмет на первый летний сбор «Динамо».

Скорее всего, судьба 21-летнего нападающего решится ближе к началу сезона. Ранее была информация, что Яремчук отдаст вернувшемуся в клуб Олегу Гусеву 20-й номер.

Напомним, что половину прошлого сезона Яремчук провел в аренде в «Александрии». 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 20.06.2017 14:15
    0
    мягкий он пока для ДК
    Ссылка
    Ihor8
    online
    Ihor8, 20.06.2017 14:48
    0
    Гладкого забирайте
    Ссылка
    darvey77
      darvey77, 20.06.2017 14:56
    0
    Ihor8, 20.06.2017 14:48
    Гладкого забирайте
    ------------------------------
    он может играть только в Карпатах
    Ссылка
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