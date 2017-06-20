Александрия хочет арендовать Яремчука

По информации источника, «Александрия» хочет арендовать Романа Яремчука на один сезон. В то же время Яремчук находится в списке игроков, которых Александр Хацкевич возьмет на первый летний сбор «Динамо».
Скорее всего, судьба 21-летнего нападающего решится ближе к началу сезона. Ранее была информация, что Яремчук отдаст вернувшемуся в клуб Олегу Гусеву 20-й номер.
Напомним, что половину прошлого сезона Яремчук провел в аренде в «Александрии».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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