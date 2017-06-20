Кто хочет уничтожить народную команду Металлист 1925

Вчера на финальном матче чемпионата Украины произошло то, что не иначе, как «дикая выходка хулиганов, уголовное преступление, моральное уродство в наихудшем смысле», назвать нельзя! Я был лично свидетелем, как все происходило и могу с убежденностью на сто процентов, сказать – это провокация!

День вчера начался прекрасно, порядка двух десятков автобусов из Харькова и Харьковской области, организовано прибыли в столицу Украины, чтобы получить наслаждение от хорошего футбола в исполнении двух лучших любительских команд Украины. Многие болельщики приехали на финал целыми семьями, взяв с собою детей. Были болельщики, которым за 70 лет. Трудности дороги, благодаря хорошей организации руководства «Металлиста 1925», были легко преодолены. В одном из автобусов ехал генеральный директор команды Владимир Иванович Линке. В пути делались, как положено, остановки, все меры безопасности были соблюдены для подобных массовых выездов болельщиков.

При заходе на стадион, я лично наблюдал очень непонятную для меня сцену. Несколько молодых ребят, хорошо накаченных с виду, в одинаковых черных футболках, по команде по всей видимости старшего, собрались в подобие солдатского строя. Старший скомандовал, и они дружно двинулись к стадиону. Стюарды, среди которых были мужчина в возрасте, женщина, которой за 50, а также ещё двое молоденьких ребят со страхом наблюдали на приближение «чёрных футболок». Женщина пытается остановить эту толпу молодых ребят – «стойте, надо пройти досмотр». Но они по команде старшего сметают всех 4-х стюардов и без всякого досмотра проходят на трибуну. Тут, я подумал, ну всё, файер-шоу не избежать. У многих этих «молодчиков» были рюкзаки за плечами, и ни один рюкзак не был досмотрен. Стюарды дальше продолжили досмотр, но уже абсолютно обычных болельщиков.

Поскольку меня проверили быстро, я сразу же на этом же проходе на короткое время оказался рядом с этими «чёрными футболками». Услышал обрывок фразы, сленга я ихнего не понимаю, но фразу: «мне-то было легко добрать я тут рядом живу, а ты, видать, тремя «собаками» добирался!» можно легко понять. Это значит - один из них местный, а другой приезжий.

Матч описывать нет смысла, все его видели. А вот провокация. Я опишу, то, что видел. События разворачивались так. Сначала двое, потом четверо «титушек» (назову их так, ибо по-другому, это уже будет, как бы не литературно и нецензурно) выбежали на беговую дорожку с зажженными файерами. Стюарды подбежали к ним. Вместо того, чтобы бросить файера на землю, титушки бросили их в сторону разминающихся футболистов обеих команд. Бросали целенаправленно с целью попасть в запасного игрока, неважно то был игрок «Агробизнеса» или «Металлиста 1925». Но это было только начало. Потом они – эти титушки - бросились к сектору, где были фаны «Агробизнеса». Видя такое дело, те убежали. Как по команде – словно каждый знал, что и как ему делать, титушня стала срывать баннеры и сразу же их жечь.

Стюарды с разъяренной толпою не справлялась. Но сжигание, понятное дело, могло закончится и на беговой дорожке, но в планах титушек, видимо было конкретное задание, срыв матча. Поэтому пара титушек поволокла подпаленный баннер на поле. Судья увёл команды с поля. Причём, четверо или пятеро «чёрных футболок» побежали к в направлении футболистов «Металлиста 1925» размахивая кулаками, харьковские игроки шли в подтрибунное помещение после скрывшихся там игроков «Агробизнеса». Благо игроки «Металлиста 1925» успели тоже скрыться под трибуною. Когда титушки пошли на трибуны бить болельщиков. Диктор по стадиону объявил матч законченным и попросил всех покинуть стадион. Тут снова, словно по команде, «чёрные футболки» собрались у своего сектора и дружно ушли.

Мои наблюдения говорят только об этом, это было организованное и спланированное «мероприятие». Если бы это происходило спонтанно, и было просто всплеском негативных эмоций, я бы наблюдал «броуновское движение», а тут на моих глазах был спектакль с четко определенными ролями действующих лиц. Причём, все они беспрекословно и четко выполняли команды «режиссёра».

Кому это нужно и зачем? Сразу после этой провокации часть СМИ, не дожидаясь официального решения и официального расследования, стали публиковать информацию – это всё харьковский клуб, это они виновны и надо всю команду наказать, и не пустить во вторую профессиональную лигу. Некоторые СМИ вообще написали откровенную ложь, типа того, что игроки «Металлиста 1925» тоже участвовали в беспорядках. Клянусь, этого не было и это ложь. Моё твердое убеждение, это не ультрас. Ибо в 2014 году ультрас договорились – никак потасовок и драк между ультрас разных клубов и команд не должно быть, связано это было с военными действиями северного «соседа», его агрессией на Донбассе и в Крыму. И насколько я знаю, этот договор соблюдается всеми ультрас-группировками. Далее, мой товарищ, Игорь, стоял в одном шаге от нападавших титушек, они были настроены словно «псы, которым сказали фас, и они выполняли эту команду, до момента, когда им сказали фу, не трогать!» По словам Игоря, несколько титушек скрывали лица – на них были балаклавы.

Обидно, если накажут тех, кто по крупицам, шаг за шагом, строил клуб для болельщиков настоящих, тех, кто выстрадал и прошёл весь трудный путь, и вопреки всему создал команду, которую полюбили все харьковчане. Команда доставляет удовольствие своей игрою, руководство привлекло болельщиков к управлению клубов. И тут, кучка отморозков в течении 10 минут рушит всё! Вопрос - зачем и кому это нужно? Да инценденты были в УПЛ, были на матчах ЛЧ в Киеве. Было и строгое наказание клубам – матчи без зрителей, штрафы… Неужели у кого-то подымится рука ликвидировать команду? Надеюсь, все сделают правильные выводы и извлекут уроки. Руководство «Металлиста 1925» буквально сразу отреагировало.

Все правильно, и я готов подписаться под каждым словом этого заявления.