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Кто хочет уничтожить народную команду Металлист 1925

Зачем и кем организованы бесчинства на финале чемпионата Украины среди аматоров на НСК Олимпийский

  • 20.06.2017 14:05
  • 505 просмотров
  • 2 комментария
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Кто хочет уничтожить народную команду Металлист 1925

Вчера на финальном матче чемпионата Украины произошло то, что не иначе, как «дикая выходка хулиганов, уголовное преступление, моральное уродство в наихудшем смысле», назвать нельзя! Я был лично свидетелем, как все происходило и могу с убежденностью на сто процентов, сказать – это провокация!

День вчера начался прекрасно, порядка двух десятков автобусов из Харькова и Харьковской области, организовано прибыли в столицу Украины, чтобы получить наслаждение от хорошего футбола в исполнении двух лучших любительских команд Украины. Многие болельщики приехали на финал целыми семьями, взяв с собою детей. Были болельщики, которым за 70 лет. Трудности дороги, благодаря хорошей организации руководства «Металлиста 1925», были легко преодолены. В одном из автобусов ехал генеральный директор команды Владимир Иванович Линке. В пути делались, как положено, остановки, все меры безопасности были соблюдены для подобных массовых выездов болельщиков.

При заходе на стадион, я лично наблюдал очень непонятную для меня сцену. Несколько молодых ребят, хорошо накаченных с виду, в одинаковых черных футболках, по команде по всей видимости старшего, собрались в подобие солдатского строя. Старший скомандовал, и они дружно двинулись к стадиону. Стюарды, среди которых были мужчина в возрасте, женщина, которой за 50, а также ещё двое молоденьких ребят со страхом наблюдали на приближение «чёрных футболок». Женщина пытается остановить эту толпу молодых ребят – «стойте, надо пройти досмотр». Но они по команде старшего сметают всех 4-х стюардов и без всякого досмотра проходят на трибуну. Тут, я подумал, ну всё, файер-шоу не избежать. У многих этих «молодчиков» были рюкзаки за плечами,  и ни один рюкзак не был досмотрен. Стюарды дальше продолжили досмотр, но уже абсолютно обычных болельщиков.

Поскольку меня проверили быстро, я сразу же на этом же проходе на короткое время оказался рядом с этими «чёрными футболками». Услышал обрывок фразы, сленга я ихнего не понимаю, но фразу: «мне-то было легко добрать я тут рядом живу, а ты, видать, тремя «собаками» добирался!» можно легко понять. Это значит - один из них местный, а другой приезжий.

Матч описывать нет смысла, все его видели. А вот провокация. Я опишу, то, что видел. События разворачивались так. Сначала двое, потом четверо «титушек» (назову их так, ибо по-другому, это уже будет, как бы не литературно и нецензурно) выбежали на беговую дорожку с зажженными файерами. Стюарды подбежали к ним. Вместо того, чтобы бросить файера на землю, титушки бросили их в сторону разминающихся футболистов обеих команд. Бросали целенаправленно с целью попасть в запасного игрока, неважно то был игрок «Агробизнеса» или «Металлиста 1925». Но это было только начало. Потом они – эти титушки - бросились к сектору, где были фаны «Агробизнеса». Видя такое дело, те убежали. Как по команде – словно каждый знал, что и как ему делать, титушня стала срывать баннеры и сразу же их жечь.

Стюарды с разъяренной толпою не справлялась. Но сжигание, понятное дело, могло закончится и на беговой дорожке, но в планах титушек, видимо было конкретное задание, срыв матча. Поэтому пара титушек поволокла подпаленный баннер на поле. Судья увёл команды с поля. Причём, четверо или пятеро «чёрных футболок» побежали к в направлении футболистов «Металлиста 1925» размахивая кулаками, харьковские игроки шли в подтрибунное помещение после скрывшихся там игроков «Агробизнеса». Благо игроки «Металлиста 1925» успели тоже скрыться под трибуною. Когда титушки пошли на трибуны бить болельщиков. Диктор по стадиону объявил матч законченным и попросил всех покинуть стадион. Тут снова, словно по команде, «чёрные футболки» собрались у своего сектора и дружно ушли.

Мои наблюдения говорят только об этом, это было организованное  и спланированное «мероприятие». Если бы это происходило спонтанно, и было просто всплеском негативных эмоций, я бы наблюдал «броуновское движение», а тут на моих глазах был спектакль с четко определенными ролями действующих лиц. Причём,  все они беспрекословно и четко выполняли команды «режиссёра».

Кому это нужно и зачем? Сразу после этой провокации часть СМИ, не дожидаясь официального решения и официального расследования, стали публиковать информацию – это всё харьковский клуб, это они виновны и надо всю команду наказать, и не пустить во вторую профессиональную лигу. Некоторые СМИ вообще написали откровенную ложь, типа того, что игроки «Металлиста 1925» тоже участвовали в беспорядках. Клянусь, этого не было и это ложь. Моё твердое убеждение, это не ультрас. Ибо в 2014 году ультрас договорились – никак потасовок и драк между ультрас разных клубов и команд не должно быть, связано это было с военными действиями северного «соседа», его агрессией на Донбассе и в Крыму. И насколько я знаю, этот договор соблюдается всеми ультрас-группировками. Далее, мой товарищ, Игорь, стоял в одном шаге от нападавших титушек, они были настроены словно «псы, которым сказали фас, и они выполняли эту команду, до момента, когда им сказали фу, не трогать!» По словам Игоря, несколько титушек скрывали лица – на них были балаклавы. 

 Обидно, если накажут тех, кто по крупицам, шаг за шагом, строил клуб для болельщиков настоящих, тех, кто выстрадал и прошёл весь трудный путь, и вопреки всему создал команду, которую полюбили все харьковчане. Команда доставляет удовольствие своей игрою, руководство привлекло болельщиков к управлению клубов. И тут, кучка отморозков в течении 10 минут рушит всё! Вопрос - зачем и кому это нужно? Да инценденты были в УПЛ, были на матчах ЛЧ  в Киеве. Было и строгое наказание клубам – матчи без зрителей, штрафы… Неужели у кого-то подымится рука  ликвидировать команду? Надеюсь, все сделают правильные выводы и извлекут уроки. Руководство «Металлиста 1925» буквально сразу отреагировало. 

Все правильно, и я готов подписаться под каждым словом этого заявления.

Автор — Анатолий Хамаев, Sport.ua

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Комментарии
    analitika
    online
      analitika, 20.06.2017 15:05
    +2
    Очередной бред, Лучше бы извинилися перед болельщиками "Агробизнеса", для которых сорвали праздник футбола и президентом клуба.
    Ссылка
    hantolik58
    online
      hantolik58, 20.06.2017 15:28
    -2
    analitika Сначала научитесь культуре общения.. Я с Вами на ты не переходил. Попрошу вежливости и культурному общения. Иначе я пожалуюсь админу сайта на Вас. Что касается извинений перед Агробизнесом. Внимательно анализируйте текст. Я написал, что поддерживаю каждое слово официального заявления клуба Металлист 1925, то есть и извинения в том числе. Я был на игре и все наблюдал лично. Про свои личные впечатления написал. И ещё приведу слова своего коллеги радиожурналиста Кирилла Лукаша: Гіркий післясмак незрозумілого фіналу!

    Те, що вчора трапилося на "Олімпійському" важко описати... Справа в тому, що я був на боці ультрас в більшості ситуацій українського футболу. Бо розумію – хто вони є, і що таке "двіж" у понятті колофутбольної субкультури, та й Дуґі Брімсона разом з Девідом Еліотом теж читав уважно свого часу (чого не скажеш про багатьох-багатьох футбольних функціонерів, фанатів і, навіть, журналістів).

    Але, даруйте, те, що було вчора, до субкультури жодного стосунку не має. Це безлад! Цинічний (якщо заздалегідь спланований), або спонтаний – але агресивний безлад без прикрас! Чи це спроба поставити хрест від самого початку на можливості організувати в Харківському футболі щось модернове, круте та справжнє.

    Власне, повністю розділяю офіційну позицію клубу (читай за посиланням).
    Знаю, що мене читають, скажімо так, різні вболівальники. Опонуйте, якщо є аргументи...

    1. Зривати матч, який, по-суті вже нічого не значить, адже "mission completed" і Друга ліга чекає? Нащо?!!! Тепер, власне, чи чекає? Нагадаю, що процедурно, до другої ліги приймають голосуванням інших членів ліги. Будемо сподіватися, що позиція президента ПФЛ Макарова переможе інші: "Мені здається, що не пустити Металіст 1925 у Другу лігу – це занадто жорстке рішення. Тим більше, клуб зайняв досить адекватну позицію, судячи з їхнього відкритого звернення. Це питання ми будемо обговорювати. Скоро у нас Конференція, буде попереднє обговорення. Але є інші методи для покарання клубу. Напевно, відразу включати важіль у вигляді недопуску до змагань – це занадто", – коментує пан Макаров.

    2. Наскільки мені відомо, перемир'я між ультрас ніхто не відміняв, чи саме "харькі" мають стати ініціятором нових війн серед української ультри???

    3. У Волочиська немає організованого "двіжа". Поясніть мені, може я чого не знаю, якого милого, взагалі ...???

    4. Що за напади на "кузьмичей"??? Загалом, у часи моїх «золотників» й активного фанатіння, (та й взагалі це ж, ніби, «закон») - кузьма "нє причом", навіть, якщо щось там каже на твою адресу.

    5. Ви хотіли, щось довести команді? так у вас є купа інших важелів. Ну, направду, кому-що ви довели, окрім як тільки довели до сліз тренерку з фізпідготовки команди.

    6. Ви, ваще, хочете, аби у нас в Харкові було за кого «топити» та «катати»? А розумієте, що вчорашнє відверне від потенційної участі в «процесі» багатьох, і багатьох корисних…

    А ще ви налаштували проти себе, як би ж то лишень проти себе - проти нас всіх неспівмірну кількість людей в країні, що обов'язково вплине на подальшу історію НАШОГО клубу!!!

    Отже, я нічого не зрозумів вчора: ні на футбольному полі (але то інша історія), ні поза ним. Але відчуття бридкості і сорому відчуваю досі.
    Чекаємо тепер на рішення ФФУ/ПФЛ та усвідомлюємо, що матчів 5ть без глядача "вдома" - це найменше, чого варто очікувати.
    ЭТО Я ТОЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮ. Только не стал бы так сильно ругать нашу молодую команду.
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