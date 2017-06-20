Лебединую песню запе-вай!

Начну с того, что мне искренне жаль всех, кто хотел бы смотреть игры этого турнира, но не имеет такой возможности. А их не так уж мало, как кому-нибудь может показаться. Ибо тот, кто считает компьютер и ему подобное непременным атрибутом каждого украинского дома, изрядно далек от наших реалий.

И в первую очередь лишены футбольного праздника те, кто возможно больше всего в нем нуждается – дедушки, влюбившиеся в эту игру еще с полвека назад, когда она была классическим футболом, не испорченным деньгами и глобализацией. А ведь именно его призрак прошел триумфальным маршем через весь первый тур Кубка конфедераций.

Лично для меня турнир стал глотком свежего воздуха в удушливой атмосфере прагматизма, царящей в современном футболе. Ясно, что этому способствует его полутоварищеский характер, но буквально каждый матч смотрелся практически на одном дыхании. Потому что команды здесь не боятся играть – ярко, весело и раскованно. Во всяком случае, так было на старте.

Увы, эту песню уже можно называть лебединой. ФИФА, в худших традициях нового века, решило отдать предпочтение клубам за счет сборных. Идут разговоры о том, что Кубком конфедераций – своеобразным тестом и прелюдией Мундиаля – пожертвуют ради клубного чемпионата мира.

Не суть важно, каковы истинные причины подобного решения. Примечательно то, что акцент переносится с команд, представляющих страны, на команды, комплектующиеся на основе финансового принципа. Деньги продолжают убивать футбол, медленно, но уверенно.

С одной стороны, мы видим, как опошляется идея Главного турнира планеты – Кубка мира, путем резкого искусственного увеличения числа его участников, и тем самым нивелируется его уровень. С другой – не менее искусственно выпячивается клубный мировой турнир. Наверное, кому-то в ФИФА не дают покоя лавры Лиги чемпионов?

Когда классический футбол будет окончательно похоронен? Когда будет создан аналог НБА и НХЛ, который затмит собою ЧМ, превратив его в заполнение паузы межсезонья. Во всяком случае, отчетливое стремление к этому уже давно прослеживается. И пипл схавает, он уже сейчас зачастую воспитан на «бубл-гуме» АПЛ и ЛЧ.

То, что представляет собой естественную вершину мирового футбола – состязания ведущих национальных команд планеты – в искривленном сознании жертв футбольной информатики уже видится второстепенным развлечением, «ярмаркой талантов» и т.п.

Им не нужен праздник – он у них каждую неделю. Только невдомек сердешным, что на деле это называется буднями: праздник – это то, что бывает редко по определению, и что выглядит решительно иначе, по сравнению с сезонной рутиной. Словом, жаль бывает и этих людей – зомбированных футболом и потребляющим его, как наркотик.

Но вернемся к нашему празднику, пока он у нас еще есть. И поскольку я уже и так нагнал тут грусти, позволю себе в качестве эпиграфа слова не всем известной и не широко популярной песни из прошлого века.

Последний рушится дворец,

И не узнаешь даже ты,

Что я единственный певец

Его предсмертной красоты.

Ибо нынешний Кубок конфедераций на старте подкупил меня именно этой своей предсмертной красотой. Вполне может быть, что к окончанию турнира я в нем изрядно разочаруюсь. Но пока с удовольствием прожил все четыре первых матча. Напомню их результаты.

Россия – Новая Зеландия – 2:0

Португалия – Мексика – 2:2

Камерун – Чили – 0:2

Австралия – Германия – 2:3

Все четыре игры были почти одинаково зрелищными. С точки зрения голевых моментов, «подкачала» только первая половина второго тайма в матчах: Португалия – Мексика (при счете 1:1) и Камерун – Чили (при 0:0). Но затем ее с лихвой компенсировала последняя четверть поединка.

Лишь в одной игре с интригой было покончено заранее. Гол Глушакова на 31-й минуте фактически подписал приговор Новой Зеландии – слабейшей из участников КК. Ведь чемпион Океании – это звучит не то, чтобы гордо, а скорее экзотически.

Пользуясь случаем, хочу передать привет популизаторам футбола из ФИФА. Которые превращают ЧМ в эдакий Ноев ковчег. Впрочем, об этом довольно. А вот Австралия – чемпион Азии – это звучит, как минимум, странно. Хотя бы географически.

Так или иначе, а эта команда могла уйти от поражения в матче с Германией еще на 79-й минуте, кабы чемпионов мира не спас их кипер Лено. Разумеется, немцы играют здесь вторым составом. Но даже при этом остаются одними из фаворитов.

К слову, еще одна прелесть турнира в отсутствии явного и безоговорочного кандидата №1 на выигрыш Кубка. Те же чилийцы, которых кое-кто таковым считает, смогли вырвать победу над Камеруном лишь на 81-й минуте, когда Видаль открыл счет.

Ну, а Мексика избежала поражения от Португалии и вовсе в компенсированное время: гол на счету Морено.

Кстати, итог именно этого матча сочту наименее закономерным. Португальцы очевидно «наиграли» на победу. При всех моих исторических симпатиях к мексиканцам.

А вот наиболее логичен, как ни парадоксально, счет игры Австралия – Германия (2:3). Ибо счет голевых моментов здесь – 5:8. Что называется, в плепорцию.

Победы россиян и чилийцев вполне могли быть крупными, но не случилось. К слову, обе эти команды начинали с того, что потрясали стойку ворот соперника.

Самыми везучими следует признать австралийцев. А наиболее яркие показатели их везения – гол Рогича, сравнявшего счет на 41-й минуте (сначала он бил явно мимо, но угодил в Мустафи, от которого мяч вновь услужливо отскочил к нему для повторной попытки) и удар немца Вернера в штангу на 75-й (при 2:3).

Португалия с Мексикой поочередно пользовались помощью Фортуны. На 21-й минуте, при 0:0, Роналду пробил в перекладину. Но на 86-й, когда португальцы опять вышли вперед, Седрику чрезвычайно помог случайный отскок от Эрреры.

Лишний раз подтверждает то, что футбол в первом туре был интересным, целый букет ярких личностей, собранных мною на полях КК. Скажу так, из них можно составить целую команду. В среднем, по три в матче.

Личность №1, по моей версии, чилиец Санчес. Выйдя на замену и проведя в игре лишь последнюю треть матча, он успел принять участие в обоих голах своей команды.

Вторым назову немца Горетцку. Он заработал пенальти «в раздевалку», а вскоре по выходе из нее забил мяч, в итоге ставший для Германии победным.

Третье место разделил бы между чилийцем Варгасом и россиянином Самедовым, запомнившимися своей активностью и эффективностью в атаке на протяжении матча, и по разу участвовавшими в голах.

Среди вратарей выделю новозеландца Мариновича с четырьмя-пятью сэйвами.

Лучшим голом тура, по моему мнению, является первый забитый мяч Португалии. Причем, в первую очередь, благодаря передаче Роналду.

Судейство теперь нужно рассматривать сквозь призму использования видеоповторов. Давайте по порядку.

Россия – Новая Зеландия. Колумбиец Рольдан к помощи видео не обращался. Хотя на 15-й минуте у него был для этого повод: Маринович (по мнению моего консультанта) фолил против Полоза в штрафной.

Португалия – Мексика. Аргентинец Питана пользовался повторами дважды. В первый раз он справедливо не засчитал гол Пепе из офсайда на 21-й минуте. А вот зачем он вообще просматривал эпизод со вторым голом португальцев, нам так и не объяснили.

Камерун – Чили. Словенец Скомина при видеопомощи отменил гол Варгаса перед свистком на перерыв. Поначалу это казалось ошибкой, но позже на специальном повторе нас убедили в том, что мизерный офсайд имел место быть.

Австралия – Германия. Американец Гейгер прибег к подсказке видео, когда Австралия забила второй гол на 56-й минуте. И хотя его автором стал мой «однофамилец», четкой уверенности в том, что он не играл при этом рукой, нет. Оттого терзают смутные сомненья в правильности засчитанного гола.

Зато три минуты спустя, когда Киммих поспособствовал падению соперника в штрафной, помощь видео была проигнорирована. Комментарий консультанта: «Тот самый случай, когда и просмотра не нужно. Чистый волюнтаризм главного. Хочу – ставлю «точку», хочу – не ставлю. 50 скажут, что «точка», 50 – что нет. Я бы не ставил».

Нормальный ход? А Вы говорите: видео.

Шо мы имеем в сухом остатке? В четырех матчах – четыре обращения к видеоповторам. В двух случаях – они помогли, в одном – фиг его знает, еще в одном – непонятно, зачем было нужно. Зато дважды, когда, казалось бы, можно и глянуть, судьи обходились без него, принимая, как на мой взгляд, достаточно спорные решения.

Как-то так. Едем дальше. Еще раз, жаль, что не все любители футбола могли это увидеть. В любом случае, любопытная штука, добавляющая интересу к игре и, хотелось бы верить, уменьшающая процент судейских ошибок.