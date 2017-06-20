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Яремчук вернет Гусеву 20-й номер

Ветеран киевского клуба продолжит выступления в команде под привычным номером

  • 20.06.2017 13:43
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ФК Динамо. Олег Гусев
© ФК Динамо. Олег Гусев

Вчера футболисты киевского «Динамо» провели первую тренировку после выхода из отпуска.

Мало кто удивился отсутствию игровых номеров на футболках Романа Яремчука и Олега Гусева: первый весной получил от второго «двадцатку», можно сказать, по наследству, но вчера - прямо перед тренировкой - ожидаемо выразил готовность старшему партнеру этот номер вернуть. На экипировке это справедливое решение будет закреплено в ближайшее время.

Напомним, Олег Гусев подписал новый контракт с «Динамо» после полугода творческих поисков.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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