Яремчук вернет Гусеву 20-й номер

Вчера футболисты киевского «Динамо» провели первую тренировку после выхода из отпуска.
Мало кто удивился отсутствию игровых номеров на футболках Романа Яремчука и Олега Гусева: первый весной получил от второго «двадцатку», можно сказать, по наследству, но вчера - прямо перед тренировкой - ожидаемо выразил готовность старшему партнеру этот номер вернуть. На экипировке это справедливое решение будет закреплено в ближайшее время.
Напомним, Олег Гусев подписал новый контракт с «Динамо» после полугода творческих поисков.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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