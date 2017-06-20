Ультрас Металлиста: «Провокация болельщиков Агробизнеса удалась»

Болельщики харьковской команды опубликовали заявление, в котором дали объяснение своему поведению во время финала любительского чемпионата.
«По вчерашним событиям.
Прежде всего, мы не снимаем с себя ответственность за произошедшее. Да, местами ситуация зашла дальше адекватного понимания и картина выглядела мало приятной. Мы также приносим извинения президенту «Агробизнеса» за инцидент и сожалеем о том, что события развернулись таким образом. Мы уважаем его жизненную позицию и факт случившегося огорчает нас не меньше результата на табло.
По самим событиям в последние минуты матча - стечение обстоятельств позволило развиться событиям до того уровня, как мы это видели. Разгромный счёт и нелицеприятные реплики оппонентов сделали своё дело - эмоции нашли выход в массовом нарушении порядка. «Остроумные замечания» болельщиков выигрывающей команды в адрес харьковского клуба не могли остаться без внимания при таком эмоциональном фоне. Провокация удалась. Ну а дальше ситуация вышла из-под контроля, беспорядки начались на центральной трибуне и в итоге матч был сорван. Это футбол, такое иногда случается. Главное, что никто серьёзно не пострадал не было большого материального ущерба.
Ещё раз - мы не отрицаем свою вину в произошедшем. Но также отказываемся быть крайними, на которых все повесят. Причины нужно рассматривать в комплексе, потому что допустить срыв матча полусотней недовольных зрителей - это недочеты организации мероприятия как минимум. Мы готовы к диалогу и сотрудничеству со своей стороны.
Так же надеемся на мудрое решение ФФУ, которое не перечеркнет титанический труд сотен людей по возрождению харьковского футбола.
Лишать клуб честно завоёванного места во второй лиге из-за одного инцидента - это будет совсем не честно по отношению к тысячам любителей футбола в Харькове и к сотням людей, отстраивавшим клуб из пепла», – сказано в сообщении харьковских фанатов.
Источник — Facebook.com
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2."Мы не при делах, это фсё провокация". Ссыкуны, признайте своё скотское поведение.
3. "Недочёты организации мероприятия". Ну это вообще абзац. Недочёты акушеров на ваших родах - вот где главная проблема.
Вчера, просматривая видео о выходке нелюдей, было очень стыдно и "больно".
Этим заявлением они подчёркивают, что такую команду с такими болельщиками допускать во 2 лигу НЕЛЬЗЯ.
Ну а руководство ФФУ в очередной раз показало свой непрофессионализм...
Клуб не то что во второй лиге, он как минимум, сразу в первой должен играть!
Никакого металла во второй лиге. Хватит блин будут брать вас за пример как не надо делать другим командам.
Живем в договорняковой стране.
Если павелко разрешит значит он балабол. И банальное денежное трепло.
Надо отвечать за какашки содеяные
ага, как же.
лично я за то чтобы этих ультрас в помине не было на стадионе
а то благодаря им сборная и клубы играют вообще без поддержки
да и клубы не будут тратится на восстановление стадионов из-за таких обидчивых
нервные - лечитесь
Спрашивается, какого ... вы, как дешевка, повелись на провокацию.
а чего он выиграл? да еще с таким провокационным счетом!
вот нет чтоб проиграть. да еще с разницей мяча в два - вот тогда-то харьковские бабуины были бы сама душевность: декламировали бы Мойдодыра, пели бы песни группы Кино и каждому на Олимпийском купили бы по мороженному и вручили воздушный шарик
Спрашивается, какого ... вы, как дешевка, повелись на провокацию.
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для придурка и чужое хорошее настроение - провокация
1. какие довольные все бегают по стадиону
2. бедных якобы "разозлили" фанаты команды соперника
3. якобы мы не виноваты
вопрос к организаторам матча: почему на пустом стадионе не развели фанатов команд по разным секторам?
вопрос к фанатам металлиста: дебилы, команду в нашем городе угробили без вас, но ВЫ ДЕБИЛЫ ДОБИВАЕТЕ ВСЕ НАЧИНАНИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ КОМАНДЫ.
вопрос к полиции: а где вы были? пили пиво в своих автобусах? почему не среагировали?
мое мнение: у полиции есть данные всех отличившихся, запретить им посещение матче на всех стадионах страны, и передать данные этих ДЕБИЛОВ в европейские страны, чтобы и они их занесли в черный список
1. какие довольные все бегают по стадиону
2. бедных якобы "разозлили" фанаты команды соперника
3. якобы мы не виноваты
вопрос к организаторам матча: почему на пустом стадионе не развели фанатов команд по разным секторам?
вопрос к фанатам металлиста: дебилы, команду в нашем городе угробили без вас, но ВЫ ДЕБИЛЫ ДОБИВАЕТЕ ВСЕ НАЧИНАНИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ КОМАНДЫ.
вопрос к полиции: а где вы были? пили пиво в своих автобусах? почему не среагировали?
мое мнение: у полиции есть данные всех отличившихся, запретить им посещение матче на всех стадионах страны, и передать данные этих ДЕБИЛОВ в европейские страны, чтобы и они их занесли в черный список
1. они были разъединены, между ними было пол стадиона
2. после событий именно в Харькове (когда омоновець избил болельщицу дубинкой перед телекамерами) милиции запрещено находится во время матчей на трибунах, только стюарты-волонтёры. а какие из них охранники
Вопрос один. Сколько было задержано ультрас на выходе со стадиона? Если не одного, тогда Авакову привет, срежиссированный им балет удался.
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