Ультрас Металлиста: «Провокация болельщиков Агробизнеса удалась»

Болельщики харьковской команды опубликовали заявление, в котором дали объяснение своему поведению во время финала любительского чемпионата.

«По вчерашним событиям.

Прежде всего, мы не снимаем с себя ответственность за произошедшее. Да, местами ситуация зашла дальше адекватного понимания и картина выглядела мало приятной. Мы также приносим извинения президенту «Агробизнеса» за инцидент и сожалеем о том, что события развернулись таким образом. Мы уважаем его жизненную позицию и факт случившегося огорчает нас не меньше результата на табло.

По самим событиям в последние минуты матча - стечение обстоятельств позволило развиться событиям до того уровня, как мы это видели. Разгромный счёт и нелицеприятные реплики оппонентов сделали своё дело - эмоции нашли выход в массовом нарушении порядка. «Остроумные замечания» болельщиков выигрывающей команды в адрес харьковского клуба не могли остаться без внимания при таком эмоциональном фоне. Провокация удалась. Ну а дальше ситуация вышла из-под контроля, беспорядки начались на центральной трибуне и в итоге матч был сорван. Это футбол, такое иногда случается. Главное, что никто серьёзно не пострадал не было большого материального ущерба.

Ещё раз - мы не отрицаем свою вину в произошедшем. Но также отказываемся быть крайними, на которых все повесят. Причины нужно рассматривать в комплексе, потому что допустить срыв матча полусотней недовольных зрителей - это недочеты организации мероприятия как минимум. Мы готовы к диалогу и сотрудничеству со своей стороны.

Так же надеемся на мудрое решение ФФУ, которое не перечеркнет титанический труд сотен людей по возрождению харьковского футбола.

Лишать клуб честно завоёванного места во второй лиге из-за одного инцидента - это будет совсем не честно по отношению к тысячам любителей футбола в Харькове и к сотням людей, отстраивавшим клуб из пепла», – сказано в сообщении харьковских фанатов.