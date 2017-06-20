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Ультрас Металлиста: «Провокация болельщиков Агробизнеса удалась»

Фанаты «Металлиста-1925» опубликовали свою версию событий во время финала любительского чемпионата

  • 20.06.2017 13:07
  • 1792 просмотров
  • 16 комментария
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youtube.com
© youtube.com

Болельщики харьковской команды опубликовали заявление, в котором дали объяснение своему поведению во время финала любительского чемпионата.

«По вчерашним событиям.

Прежде всего, мы не снимаем с себя ответственность за произошедшее. Да, местами ситуация зашла дальше адекватного понимания и картина выглядела мало приятной. Мы также приносим извинения президенту «Агробизнеса» за инцидент и сожалеем о том, что события развернулись таким образом. Мы уважаем его жизненную позицию и факт случившегося огорчает нас не меньше результата на табло.

По самим событиям в последние минуты матча - стечение обстоятельств позволило развиться событиям до того уровня, как мы это видели. Разгромный счёт и нелицеприятные реплики оппонентов сделали своё дело - эмоции нашли выход в массовом нарушении порядка. «Остроумные замечания» болельщиков выигрывающей команды в адрес харьковского клуба не могли остаться без внимания при таком эмоциональном фоне. Провокация удалась. Ну а дальше ситуация вышла из-под контроля, беспорядки начались на центральной трибуне и в итоге матч был сорван. Это футбол, такое иногда случается. Главное, что никто серьёзно не пострадал не было большого материального ущерба.

Ещё раз - мы не отрицаем свою вину в произошедшем. Но также отказываемся быть крайними, на которых все повесят. Причины нужно рассматривать в комплексе, потому что допустить срыв матча полусотней недовольных зрителей - это недочеты организации мероприятия как минимум. Мы готовы к диалогу и сотрудничеству со своей стороны.

Так же надеемся на мудрое решение ФФУ, которое не перечеркнет титанический труд сотен людей по возрождению харьковского футбола.

Лишать клуб честно завоёванного места во второй лиге из-за одного инцидента - это будет совсем не честно по отношению к тысячам любителей футбола в Харькове и к сотням людей, отстраивавшим клуб из пепла», – сказано в сообщении харьковских фанатов.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    toroptsev80
    online
      toroptsev80, 20.06.2017 13:16
    +18
    1.Если так отвечать на реплики болельщиков команды-соперника каждый раз, то уже война бы была.
    2."Мы не при делах, это фсё провокация". Ссыкуны, признайте своё скотское поведение.
    3. "Недочёты организации мероприятия". Ну это вообще абзац. Недочёты акушеров на ваших родах - вот где главная проблема.
    Вчера, просматривая видео о выходке нелюдей, было очень стыдно и "больно".
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    analitika
      analitika, 20.06.2017 13:18
    +5
    Глупо и смешно
    Этим заявлением они подчёркивают, что такую команду с такими болельщиками допускать во 2 лигу НЕЛЬЗЯ.
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    bartezinho
      bartezinho, 20.06.2017 13:18
    +10
    Не знаю, кто там письмо это писал, но то что было на видео это беспредел. Бабуины. Дело за компетентными органами, полицией, пусть смотрят видео, в определенных кругах творцы беспредела люди известные, так что искать и наказывать по всей строгости закона.
    Ну а руководство ФФУ в очередной раз показало свой непрофессионализм...
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    Oltin_vodiy
    Oltin_vodiy, 20.06.2017 13:19
    +7
    Бедные харьковские овечки! Их снова подставили провокаторы, и даже не из четырёх городов, как заявили в клубе, а всего из одного в Хмельницкой области... Они-то бедняжки, не виноваты, поэтому и наказывать не стоит ни овечек, ни их клуб.
    Клуб не то что во второй лиге, он как минимум, сразу в первой должен играть!
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    pul2006
      pul2006, 20.06.2017 13:30
    +2
    Уже б молчали! И так нас многие не хотят видеть во 2-й лиге (будем кротам поляну вытаптывать)... Написали бы просто во всем виноваты солнце и пиво, к ним и претензии!!!
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 20.06.2017 13:32
    +4
    Слишком уверенное заявление))) Не уж то уверены что Аваков вас прикроет? Хрен там, вы отработанный материал, вами просто попользовался, как тупым бычьем, и выкинут. И справедливо будет если ситуация выйдет из под контроля, и тысячи болельщиков харьковского клуба, прибьют вас, свору 50 аваковских, шакалов.
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 20.06.2017 13:33
    +3
    Как гадить так мы герои. А как натворили тем сопли жуете.
    Никакого металла во второй лиге. Хватит блин будут брать вас за пример как не надо делать другим командам.
    Живем в договорняковой стране.
    Если павелко разрешит значит он балабол. И банальное денежное трепло.
    Надо отвечать за какашки содеяные
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    Istm
      Istm, 20.06.2017 13:35
    +5
    т.е. вас, грубо говоря, "на понт взяли", вы бросились "морды бить", а теперь жалуетесь, что "провокация удалась"?

    ага, как же.
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    darvey77
    online
      darvey77, 20.06.2017 13:37
    +4
    какие мы обидчивые
    лично я за то чтобы этих ультрас в помине не было на стадионе
    а то благодаря им сборная и клубы играют вообще без поддержки
    да и клубы не будут тратится на восстановление стадионов из-за таких обидчивых
    нервные - лечитесь
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    Istm
      Istm, 20.06.2017 13:37
    0
    да еще на чужом стадионе.
    Спрашивается, какого ... вы, как дешевка, повелись на провокацию.
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    уух
    online
      уух, 20.06.2017 13:39
    +7
    и ваааще, виноват Агробизнес!!!
    а чего он выиграл? да еще с таким провокационным счетом!
    вот нет чтоб проиграть. да еще с разницей мяча в два - вот тогда-то харьковские бабуины были бы сама душевность: декламировали бы Мойдодыра, пели бы песни группы Кино и каждому на Олимпийском купили бы по мороженному и вручили воздушный шарик
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 20.06.2017 13:41
    +4
    Istm, 20.06.2017 13:37
    Спрашивается, какого ... вы, как дешевка, повелись на провокацию.
    ---------------------------------

    для придурка и чужое хорошее настроение - провокация
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    Андрей Головчанский
      Андрей Головчанский, 20.06.2017 13:47
    +2
    странное заявление:
    1. какие довольные все бегают по стадиону
    2. бедных якобы "разозлили" фанаты команды соперника
    3. якобы мы не виноваты
    вопрос к организаторам матча: почему на пустом стадионе не развели фанатов команд по разным секторам?
    вопрос к фанатам металлиста: дебилы, команду в нашем городе угробили без вас, но ВЫ ДЕБИЛЫ ДОБИВАЕТЕ ВСЕ НАЧИНАНИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ КОМАНДЫ.
    вопрос к полиции: а где вы были? пили пиво в своих автобусах? почему не среагировали?
    мое мнение: у полиции есть данные всех отличившихся, запретить им посещение матче на всех стадионах страны, и передать данные этих ДЕБИЛОВ в европейские страны, чтобы и они их занесли в черный список
    Ссылка
    darvey77
    online
      darvey77, 20.06.2017 13:54
    0
    Андрей Головчанский, 20.06.2017 13:47
    странное заявление:
    1. какие довольные все бегают по стадиону
    2. бедных якобы "разозлили" фанаты команды соперника
    3. якобы мы не виноваты
    вопрос к организаторам матча: почему на пустом стадионе не развели фанатов команд по разным секторам?
    вопрос к фанатам металлиста: дебилы, команду в нашем городе угробили без вас, но ВЫ ДЕБИЛЫ ДОБИВАЕТЕ ВСЕ НАЧИНАНИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ КОМАНДЫ.
    вопрос к полиции: а где вы были? пили пиво в своих автобусах? почему не среагировали?
    мое мнение: у полиции есть данные всех отличившихся, запретить им посещение матче на всех стадионах страны, и передать данные этих ДЕБИЛОВ в европейские страны, чтобы и они их занесли в черный список
    -----------------------------------------
    1. они были разъединены, между ними было пол стадиона
    2. после событий именно в Харькове (когда омоновець избил болельщицу дубинкой перед телекамерами) милиции запрещено находится во время матчей на трибунах, только стюарты-волонтёры. а какие из них охранники
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    Max Rudenko
      Max Rudenko, 20.06.2017 13:55
    +1
    Если за каждый н.х все будут так реагировать на улицах во всем мире, то и войн не надо, за год снова мамонты одни будут бегать по земле.
    Вопрос один. Сколько было задержано ультрас на выходе со стадиона? Если не одного, тогда Авакову привет, срежиссированный им балет удался.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 20.06.2017 14:01
    0
    провокации направлены на безмоглую бы9лоту.... Если провокация удалась - делайте умозаключения!.. Если какой-то Агробизнес выносит вашу команду вперед ногами, что вы будете делать с болельщиками условного Мариуполя или Оболонь-Бровар, клубы которых вас могут отиметь и с 2-значным счетом?... Как всегда в нашем государстве виновна пострадавшая сторона (тебе избил безмоглый укуреный бычок, а ты еще и виноват)....
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