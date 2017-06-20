Андрей ЛУНИН: «Шовковский – лучший вратарь за все годы независимости»

Голкипер «Днепра» равняется на де Хеа, Нойера и Буффона.

«Одного самого-самого вратаря для меня нет. Для меня лучшим голкипером по игре на линии ворот является де Хеа, по игре ногами вне конкуренции – Нойер, а по опыту, стабильности и продолжительности выступлений на самом высоком уровне, конечно же, – Буффон».

«Шовковский – лучший вратарь за все годы независимого футбола Украины. Смотреть за его действиями по телевизору было уже удовольствием, а оказаться рядом с ним в одной команде было бы вообще фантастикой».

«Лучший матч в сезоне? Я в каждом матче старался качественно выполнять свои игровые обязанности на поле. Наверное, лучшей для себя могу назвать полуфинальную встречу Кубка Украины с «Шахтером» в Харькове», - сказал Лунин.