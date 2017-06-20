Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ЛУНИН: «Шовковский – лучший вратарь за все годы независимости»

Голкипер «Днепра» рассказал, кого из коллег по цеху считает эталоном

  • 20.06.2017 15:26
  • 110 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcdnipro.ua. Андрей Лунин
© fcdnipro.ua. Андрей Лунин

Голкипер «Днепра» равняется на де Хеа, Нойера и Буффона.

«Одного самого-самого вратаря для меня нет. Для меня лучшим голкипером по игре на линии ворот является де Хеа, по игре ногами вне конкуренции – Нойер, а по опыту, стабильности и продолжительности выступлений на самом высоком уровне, конечно же, – Буффон».

«Шовковский – лучший вратарь за все годы независимого футбола Украины. Смотреть за его действиями по телевизору было уже удовольствием, а оказаться рядом с ним в одной команде было бы вообще фантастикой».

«Лучший матч в сезоне?  Я в каждом матче старался качественно выполнять свои игровые обязанности на поле. Наверное, лучшей для себя могу назвать полуфинальную встречу Кубка Украины с «Шахтером» в Харькове», - сказал Лунин. 

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.