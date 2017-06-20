Подарок для Ярмоленко

Sport.ua, анализируя информацию о возможном переходе лучшего на данный момент украинского футболиста в лагерь чемпиона Германии, приходит к очевидному выводу, что для Ярмоленко такой шаг – идеальный вариант.

Нельзя сказать, что информация о якобы заинтересованности «Баварии» в услугах Андрея Ярмоленко прям-таки взорвала наш тихий межсезонный омут, однако и возводить это сообщение в разряд обычных слухов тоже было бы по крайней мере опрометчиво. Судя по почерку данной инфы, по первоисточнику, все указывает на то, что лидер киевского «Динамо» решился наконец-то на важный шаг. Наверняка он понимает, что если не осуществит его сейчас, в нынешнее трансферное окно, он уже вряд ли совершит его когда-либо.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Хотя, если говорить откровенно, сообщение о заинтересованности Ярмоленко в лагере бессменного чемпиона Германии уж слишком хорошее, чтобы походить на правду. За последний год Андрей подрастерял свой международный бэкграунд, заметно «сдулось» и его континентальное реноме. Если пару-тройку лет назад его называли одним из самых лакомых «лотов» трансферной распродажи, а в качестве реальных претендентов на динамовского капитана называли «Эвертон», «Арсенал», «Севилью» и дортмундскую «Боруссию», то прошлой зимой, в предыдущий «Юрьев день», желающих выдернуть вингера из Киева не оказалось. Во всяком случае, о таких попытках спортивная общественность ничего не слышала.

За прошедшее с тех пор время Ярмоленко вряд ли смог набить себе цену. Чемпионат страны был проигран «Динамо» еще в прошлом году (впрочем, как и еврокубковая кампания), в сборной Украины Андрей хотя и на первых ролях, однако на данный момент «сине-желтые» не являются ни лидерами, ни фаворитами своей отборочной группы. Стало быть, лишних аргументов в пользу интереса серьезного зарубежного клуба к Ярмоленко быть не должно. Это если исходить из позиций логики и здравого смысла. Посему в этой связи интерес «Баварии», незамеченной ранее в ангажементе Ярмоленко, кажется, как минимум, странным. И скорее искусственным, рукотворным. Но даже если это и так, можно сделать вывод, что Андрей этим прозрачным намеком динамовскому руководству решился пойти ва-банк.

Однако, с другой стороны, мы уже привыкли, что искать логику в футболе – занятие весьма неблагодарное. И что мюнхенский суперклуб, вроде бы как желающий избавиться от Дугласа Косты, вполне может обратить свой взор на Ярмоленко как возможную альтернативу бразильцу. Опять-таки, очень сложно сравнивать потенциал этих двух футболистов, их манеру игры и характер, ведь любой вывод по этому поводу будет иметь налет субъективности. Но это дело скорее вкуса. И «Бавария» хотя бы с этой позиции вполне может обратить взор в сторону Киева. Потому что, помимо всего прочего, может позволить себе рисковый трансфер. Мы же, в свою очередь, можем позволить себе помечтать. И увидеть в лице «Баварии» идеальный вариант для Ярмоленко.

Почему «Бавария» - идеальный вариант

Если заинтересованность «Баварии» действительно имеет место, Андрею нужно рвать и метать, но добиться, чтобы этот трансфер состоялся. Потому что такой шанс выпадает раз в жизни.

Мюнхенцы играют в комбинационный, размашистый футбол, в котором вингерам отведена едва ли не главная роль. Ярмоленко в этой команде чувствовал бы себя вполне органично на «своем» фланге. Ему вряд ли пришлось бы пережить муки «поиска себя», аналогичны тем, что прошел еще один «золотой мальчик» украинского футбола Коноплянка в «Шальке», когда Евгения ставили и в защиту, и в нападение, и переводили с фланга на фланг. Видится, что в «Баварии» таких амплитудных колебаний амплуа для Ярмоленко не было бы, поскольку мюнхенская команда функционирует, как отлаженный механизм. К тому же, баварская защита позволяла бы Андрею больше акцентировать внимание именно на том, что у него получается лучше всего - атаке. Конечно, немецкий футбол изначально подразумевает игру по всему периметру футбольного поля, не только в узкопрофильном исполнении. Однако Андрея нельзя назвать ленивым футболистом, к тому же, «Бавария» - это порядок, а не бардак типа «Шальке», посему украинец был бы на своем месте. С понятными и внятными функциями. С волшебником-тренером, способным дать новую мотивацию. Ну и, ко всему прочему, «Бавария» - это стопроцентное ежегодное попадание не только в групповую стадию Лиги чемпионов, но и в весенние раунды турнира.

Поэтому (и по многим иным показателям) «Бавария» видится для Ярмолы наиболее подходящим вариантом. Если еще учесть, что осенью «Динамо» может не пробиться в Лигу чемпионов, и этой самой осенью Андрею исполнится 28 лет – не критично, как для опытного футболиста, но с лихвой достаточно, как для игрока его амплуа и амбиций, то ждать с моря погоды станет еще сложнее и призрачнее. К слову, в этом возрасте его детский кумир Андрей Шевченко уже выигрывал Лигу чемпионов и Серию А. С командами типа «Сток Сити» или «Эвертона», при всем к ним уважении, добиться подобных высот в силу объективных причин вряд ли получится. Не тот калибр. Да и рассчитывать на то, что за один год в условном «Эвертоне» можно засверкать до такой степени, что тебя засыплют предложениями топ-клубы – все равно, что сыграть в русскую рулетку. К тому же, в любом заурядном английском коллективе нужно пахать в каждом матче, против каждого соперника, где на первые роли выходит не столько мастерство, сколько мужской характер. А часто Андрей его проявлял в самых ответственных встречах?

Перестать уповать на случай

Резюмируя, еще раз подчеркну, что если данная заинтересованность окажется настоящей, а не вымышленной, Ярмоленко нужно сделать все необходимое, чтобы трансфер состоялся. На лучший вариант футболист уже вряд ли сможет рассчитывать. А иначе он так и будет продолжать регрессировать в потерявшем вес чемпионате Украины, в котором, по словам его партнера по сборной Коноплянки, «может забивать даже задом», но претендовать на что-то большее, нежели лавры лучшего игрока украинской Премьер-лиги, уже не получится.

Что же делать в том случае, если интерес «Баварии» к персоне нашего героя, скажем так, не слишком предметный? Как по мне, не нужно отчаиваться. Нужно продолжать начатое. Давить на своего агента, чтобы тот искал и наконец нашел подходящий вариант, давить на президента «Динамо», чтобы тот наконец отпустил, как и обещал ранее. Одним словом, нужно решиться на поступок. И перестать уповать на случай.

Как сказал один из главных героев фильма «Достучаться до небес», в общем робкий и застенчивый парень, который ментально изменился под грузом роковых обстоятельств, «я понял: бояться - глупо». Особенно тогда, когда нужно успеть осуществить мечту. Почему-то кажется, что Ярмоленко это тоже осознал. Его роковые обстоятельства – возраст и низкий уровень отечественного чемпионата. Поэтому, если его слова о карьере за рубежом искренни, он должен наконец-то настоять на своем. И увидеть море, как тот герой культового немецкого фильма.

Или как Шевченко и Каладзе, сумевшие, выдавив по капле из себя раба, настоять на своем и уйти за мечтой.

А иначе – никак.

Валерий ВАСИЛЕНКО