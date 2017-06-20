Игроки Оболони-Бровар попали в ДТП, у экс-голкипера Динамо сломан нос

Вчера новички «Оболони-Бровар» ехали на тренировку с массажистом команды на его машине и попали в ДТП.
Пассажиры отделались легкими ушибами, но вратарь «пивоваров» Антон Сытников, перешедший в «Оболонь-Бровар» из «Горняка-Спорт» и являющийся воспитанником «Динамо», сломал нос.
Источник — Динамомания
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