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Игроки Оболони-Бровар попали в ДТП, у экс-голкипера Динамо сломан нос

Остальные пасажиры автомобиля отделались легкими ушибами

  • 20.06.2017 12:27
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Footboom.com. Антон Сытников
© Footboom.com. Антон Сытников

Вчера новички «Оболони-Бровар» ехали на тренировку с массажистом команды на его машине и попали в ДТП.

Пассажиры отделались легкими ушибами, но вратарь «пивоваров» Антон Сытников, перешедший в «Оболонь-Бровар» из «Горняка-Спорт» и являющийся воспитанником «Динамо», сломал нос.

Источник — Динамомания

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