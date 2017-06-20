Сергей МАКАРОВ: «Не пустить Металлист-1925 – слишком жесткое решение»

Президент ПФЛ Сергей Макаров оценил перспективы «Металлиста-1925» быть недопущенными к соревнованиям Второй лиги в связи с выходкой фанатов команды во время финала любительского чемпионата.

«Действительно, клубам ПФЛ предстоит голосование при приеме «Металлиста 1925». В принципе, даже при наличии аттестата клуб могут не пустить во Вторую лигу, потому что именно клубы принимают решение о вхождении другого клуба в состав ПФЛ. Не хотелось бы, чтобы это произошло, и харьковский клуб пострадал из-за своих фанатов. Мне кажется, что не пустить «Металлист 1925» - это слишком жесткое решение. Тем более, клуб занял достаточно адекватную позицию, судя по их открытому обращению.

Этот вопрос мы будем обсуждать. Завтра у нас Конференция, будет предварительное обсуждение. Но есть другие методы для наказания клуба. Наверное, сразу включать рычаг в виде недопуска к соревнованиям – это слишком», – сказал Макаров.