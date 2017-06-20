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Андрей ВОРОНИН: «Ярмоленко нужно выходить из зоны комфорта»

В зарубежном клубе украинцу следует быть готовым к конкуренции, считает экс-игрок сборной Украины

  • 20.06.2017 12:25
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ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В понедельник появилась информация, что капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Германии. И не где-нибудь, а в самой «Баварии». Якобы мюнхенцы рассматривают украинца в качестве замены бразильцу Дугласу Косте, заявившему о желании перейти в «Юве». Агент игрока Вадим Шаблий эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, заявив, что интерес к его клиенту проявляют много клубов. Пока же вингер отдыхает в Турции.

«Может ли у Ярмоленко получиться в «Баварии»? Получиться может везде, главное для начала – уйти из «Динамо», – сказал много лет живущий в Германии Андрей Воронин. – Недавно пересекался с ребятами из сборной – разговаривал с Женей Селезневым, и Андрей Ярмоленко там рядом был. Ну, мы с Селей его немного потравили, так, чисто по-футбольному. Я говорю: «Ярмола уже поиграл во всех чемпионатах: и в «Милане» был, и в «Ливерпуле»... Поэтому сначала нужно уйти, а потом уже рассматривать его перспективы. В любом из топ-чемпионатов играть тяжело. «Бавария» – это не «Динамо». Легко там никому не бывает. Вот сейчас Дуглас Коста хочет уйти. А ведь он в «Баварии» очень неплохо смотрелся. Но если бы все было хорошо, думаю, большого желания уйти у него не возникало бы. Наверное, тут сказывается и дефицит игрового времени, и то, что приходится выдерживать конкуренцию с такими людьми, как Рибери и Роббен, которые место в основе так просто не отдадут. К таким вещам нужно быть готовым. У Андрея есть очень хорошие качества, которые он показывает в «Динамо», но в Европе все по-другому: иное отношение, язык, менталитет. Есть много нюансов, которые нужно учитывать. Но тут уже все зависит от самого Ярмоленко. Чего он сам хочет – постоянно играть в «Динамо» и быть там лучшим, или рискнуть и попытаться проявить себя в одном из ведущих клубов Европы, попытаться стать лучшим там. Поэтому, если есть возможность, нужно выходить из зоны комфорта (по слухам, в Киеве у Ярмолы зарплата $5 млн в год, – прим. ред.), ехать туда и доказывать свою состоятельность».

Источник — Сегодня Спорт

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