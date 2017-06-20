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ИНФАНТИНО: «Система видеопомощи судьям – будущее современного футбола»

Президент ФИФА – о преимуществах прогрессивных технологий

  • 20.06.2017 11:34
  • 127 просмотров
  • 1 комментария
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thewrap.com. Джанни Инфантино
© thewrap.com. Джанни Инфантино

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино рассказал о преимуществах Системы видеопомощи арбитрам (VAR).

"Я очень доволен системой VAR, мы уже увидели, как она помогает судьям принимать правильные решения, - сказал Инфантино. - Тестирование системы на Кубке конфедераций также поможет нам улучшить процессы и коммуникации между судьями. То, чего болельщики ждали на протяжении многих лет, наконец, произошло, это является важным этапом турнира. Система видеопомощи судьям - это будущее современного футбола".

Напомним, на Кубке конфедераций уже было зафиксировано несколько случаев, когда судьи прибегали к помощи VAR.

Источник — ФИФА

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 20.06.2017 12:10
    0
    некоторым и это не поможет
    а вообще мне нравится регбийное судейство и её надо брать за осному
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