ИНФАНТИНО: «Система видеопомощи судьям – будущее современного футбола»

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино рассказал о преимуществах Системы видеопомощи арбитрам (VAR).
"Я очень доволен системой VAR, мы уже увидели, как она помогает судьям принимать правильные решения, - сказал Инфантино. - Тестирование системы на Кубке конфедераций также поможет нам улучшить процессы и коммуникации между судьями. То, чего болельщики ждали на протяжении многих лет, наконец, произошло, это является важным этапом турнира. Система видеопомощи судьям - это будущее современного футбола".
Напомним, на Кубке конфедераций уже было зафиксировано несколько случаев, когда судьи прибегали к помощи VAR.
Источник — ФИФА
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а вообще мне нравится регбийное судейство и её надо брать за осному
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