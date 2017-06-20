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Флорентино Перес останется президентом Реала до 2021 года

Сегодня в возрасте 70 лет испанец начинает свой третий после возвращения срок подряд

  • 20.06.2017 11:29
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ФК Реал Мадрид. Флорентино Перес
© ФК Реал Мадрид. Флорентино Перес

Флорентино Перес, и никто больше – президент «Реала» официально остается во главе клуба. 9 июня началась подача заявлений, и сегодня ночью она закончится, оставляя Переса в качестве единственного кандидата на пост президента Королевского клуба.

Это личный требл президента «сливочных», который вернулся в клуб в 2009 году и с тех пор автоматически переизбирается каждые четыре года в связи с отсутствием конкурентов. Впервые Флорентино возглавил клуб в 53 года, а сегодня в возрасте 70 лет начинает свой третий после возвращения срок подряд.

Исторический дубль, завоеванный мадридским «Реалом» в этом году, стал вишенкой на его втором и самом успешном в плане титулов сроке: с 2013 года его команда завоевала три титула Лиги Чемпионов.

Если что-то и характеризует правление Флорентино, то это приобретение звезд мирового футбола: возможно, что этим летом коллекцию Переса пополнит и Килиан Мбаппе, на котором в данный момент сконцентрировано все внимание президента «Мадрида».

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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