Долговязый Крауч потроллил сам себя, сфотографировавшись с жирафами

36-летний форвард «Сток Сити» Питер Крауч продемонстрировал отменное чувство юмора, посеявшись над своим высоким ростом.

Крауч, рост которого составляет 201 сантиметр, в отпуске сфотографировался с двумя жирафами, подписав фото «Лето для меня – это время побыть с семьей».

Шутка пришлась по вкусу пользователям твиттера, за 15 часов собрав 225 тысяч лайков.

Summer for me is about time with family . pic.twitter.com/dtft1CZoyl