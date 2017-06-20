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Долговязый Крауч потроллил сам себя, сфотографировавшись с жирафами

Нападающий «Сток Сити» посмеялся над своим высоким ростом

  • 20.06.2017 11:17
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Reuters. Питер Крауч
© Reuters. Питер Крауч

36-летний форвард «Сток Сити» Питер Крауч продемонстрировал отменное чувство юмора, посеявшись над своим высоким ростом.

Крауч, рост которого составляет 201 сантиметр, в отпуске сфотографировался с двумя жирафами, подписав фото «Лето для меня – это время побыть с семьей».

Шутка пришлась по вкусу пользователям твиттера, за 15 часов собрав 225 тысяч лайков.

Источник — Twitter

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